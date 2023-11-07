Бум недвижимости в Дубае на выведенных из россии деньгах закончился — Bloomberg Сегодня 21:36 — Мир

Бум недвижимости в Дубае на выведенных из россии деньгах закончился — Bloomberg

Покупка россиянами недвижимости в Дубае замедлилась за последние несколько месяцев — риелторы говорят, что это естественный спад после всплеска покупки в прошлом году после вторжения рф в Украину. Некоторые переехавшие в ОАЭ россияне решили, что Дубай не для них, и поехали дальше.

Об этом пишет Bloomberg.

Россияне традиционно были поклонниками недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах, но по-настоящему они заполонили рынок в 2022 году, после введения санкций в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину.

По данным CBRE Group Inc., россияне были частью постпандемийного рыночного бума в ОАЭ, поднявшего цены на жилье примерно на 30% за последние два года по состоянию на сентябрь 2023-го.

Один риелтор по продаже элитной недвижимости говорит, что россияне стали «нетто-продавцами», репатриируя деньги после больших прибылей на рынке недвижимости или исходя из сделок, которые они больше не могут себе позволить.

«Они получают прибыль», — сказал основатель компании Driven Properties Абдулла Аладжаджи, чьи российские клиенты с июня по август купили недвижимости на 146,5 миллиона дирхамов (39,9 миллиона долларов) и продали на 276 миллионов дирхамов за тот же период.

Резкое падение рубля делает недвижимость в Дубае для россиян дороже — рубль упал на треть за последний год.

«Покупка россиянами продолжилась в первой половине 2023 года, по словам Emaar Properties PJSC, крупнейшего девелопера Дубая.

Затем, в течение последних нескольких месяцев начался спад, когда участники рынка заявили, что видят все меньше покупателей с российскими паспортами — или из таких стран, как Кипр, Сент-Китс и Невис или Мальта.

Брокерская компания Betterhomes сообщает, что россияне были пятым крупнейшим иностранным покупателем жилой недвижимости в Дубае в третьем квартале 2023 года по сравнению с первым местом в том же квартале прошлого года по объему сделок. Впервые со второго квартала 2022 года россияне опустились ниже тройки лидеров по версии Betterhomes", — пишет агентство.

В частности, больше всего пострадал элитный сегмент, он ощущает на себе последствия этого падения.

«В прошлом году россияне покупали дорогие объекты. Они не спрашивали: 10 млн или 15 млн долл. — не важно. Они покупали. Но сейчас по таким ценам они больше не покупают», — пояснил генеральный директор дубайской брокерской компании Unique Properties Араш Джалили.

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По оценкам Джалили, количество сделок, заключенных россиянами в его фирме, сократилось на 15%, но стоимость этих сделок упала на 50%.

Уменьшение интереса со стороны россиян компенсировано увеличением покупок со стороны инвесторов из других стран мира.

Участники рынка говорят о растущей заинтересованности европейцев, американцев, китайцев и инвесторов из Сингапура, желающих покупать недвижимость в ОАЭ по налоговым соображениям и соображениям безопасности. Индийцы и британцы продолжают играть свою традиционную роль топ-покупателей, в то время как китайские покупатели возвращаются на рынок после пандемии.

Економічна Правда По материалам:

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