Будет ли зерно во время войны: эксперты рассказали, что ждет украинцев (инфографика) — Finance.ua
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Будет ли зерно во время войны: эксперты рассказали, что ждет украинцев (инфографика)

Казна и Политика
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Будет ли зерно во время войны: эксперты рассказали, что ждет украинцев (инфографика)
Будет ли зерно во время войны: эксперты рассказали, что ждет украинцев (инфографика)
Украина в этом году может собрать 42,5 млн тонн зерновых и 18,9 млн тонн масличных культур. Озимые культуры довольно успешно перезимовали и по ним ожидаются более высокие показатели урожайности, чем прогнозировалось ранее.
Как сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ), по сравнению с 2022 годом наблюдается сокращение посевных площадей зерновых культур и увеличение посевных площадей масличных.
Согласно оценкам УКАБ, в 2023 году посевные площади зерновых культур составляют 10,1 млн га (пшеница — 4,4 млн га, кукуруза — 3,8 млн га и ячмень — 1,4 млн га). В результате ожидается получение 42,5 млн тонн зерновых (пшеница — 16,3 млн тонн, кукуруза — 21,1 млн тонн и ячмень — 4,2 млн тонн).
Будет ли зерно во время войны: эксперты рассказали, что ждет украинцев (инфографика)
Что касается масличных культур, то их посевные площади оцениваются экспертами на уровне 8,9 млн га (подсолнечник — 5,7 млн ​​га, соя — 2,0 млн га и рапс — 1,2 млн га). Это позволит получить валовой сбор на уровне 18,9 млн тонн (подсолнечник — 12,2 млн тонн, соя — 3,8 млн тонн и рапс — 2,9 млн тонн).
«По предварительным оценкам, такой урожай позволит полностью удовлетворить внутренний спрос и получить экспортный потенциал на уровне 43 млн тонн зерновых и масличных культур», — отметили в ассоциации.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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