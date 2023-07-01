Будет ли зерно во время войны: эксперты рассказали, что ждет украинцев (инфографика) — Finance.ua

Будет ли зерно во время войны: эксперты рассказали, что ждет украинцев (инфографика) Сегодня 21:04 — Казна и Политика

Будет ли зерно во время войны: эксперты рассказали, что ждет украинцев (инфографика)

Украина в этом году может собрать 42,5 млн тонн зерновых и 18,9 млн тонн масличных культур. Озимые культуры довольно успешно перезимовали и по ним ожидаются более высокие показатели урожайности, чем прогнозировалось ранее.

Как сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ), по сравнению с 2022 годом наблюдается сокращение посевных площадей зерновых культур и увеличение посевных площадей масличных.

Согласно оценкам УКАБ, в 2023 году посевные площади зерновых культур составляют 10,1 млн га (пшеница — 4,4 млн га, кукуруза — 3,8 млн га и ячмень — 1,4 млн га). В результате ожидается получение 42,5 млн тонн зерновых (пшеница — 16,3 млн тонн, кукуруза — 21,1 млн тонн и ячмень — 4,2 млн тонн).

Что касается масличных культур, то их посевные площади оцениваются экспертами на уровне 8,9 млн га (подсолнечник — 5,7 млн ​​га, соя — 2,0 млн га и рапс — 1,2 млн га). Это позволит получить валовой сбор на уровне 18,9 млн тонн (подсолнечник — 12,2 млн тонн, соя — 3,8 млн тонн и рапс — 2,9 млн тонн).

«По предварительным оценкам, такой урожай позволит полностью удовлетворить внутренний спрос и получить экспортный потенциал на уровне 43 млн тонн зерновых и масличных культур», — отметили в ассоциации.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.