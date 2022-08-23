Будет ли «банкопад 2.0»? В Ассоциации украинских банков обновили прогнозы — Finance.ua

Будет ли «банкопад 2.0»? В Ассоциации украинских банков обновили прогнозы Сегодня 12:01 — Казна и Политика

Будет ли «банкопад 2.0»? В Ассоциации украинских банков обновили прогнозы

В Ассоциации украинских банков опровергают собственные же прогнозы относительно возможного банковского кризиса. В июне в Ассоциации утверждали, что поднятие Нацбанком учетной ставки может привести к новому «банкопаду», а уже в августе подчеркивают, что банковская система стабильна и банки повышают ликвидность.

Об этом идет речь в заявлениях АУБ на их официальном сайте.

В июне на сайте Ассоциации появилось обращение к главе НБУ Кириллу Шевченко, в котором отмечалось, что повышение учетной ставки может привести к банкротству двух десятков украинских банков.

«Учитывая перспективу резкого подорожания ресурсов, которое станет неизбежным следствием поднятия НБУ ставки по кредиту до 27%, следует отметить, что повышение процентов по кредитам повлечет за собой резкое ухудшение структуры кредитных портфелей, нарушение норм резервирования и значительное снижение ликвидности банковской системы. Это может привести к потере капитала и ликвидности банковской системы, и, как следствие, к банковскому кризису, которого удавалось избежать даже во время первых месяцев войны», — говорилось в заявлении.

Однако в августе АУБ опровергли собственный прогноз и заявили об улучшении ситуации в банковском секторе. Ссылаясь на отчет НБУ, в Ассоциации отметили, что банки во ІІ квартале повысили ликвидность и операционную доходность за счет увеличения объемов депозитов.

Отметим, что рост поступлений по депозитам также связан с поднятием учетной ставки, ведь вместе с ней банки повышают свои процентные ставки по кредитам и депозитам, что больше побуждает клиентов откладывать деньги на депозитные счета.

Справка Finance.ua:

9 августа Правление Национального банка приняло решение об отнесении АО «Банк Сич» к категории неплатежеспособных;

12 банков Украины также оказались на грани банкротства;



действующие сейчас 67 банков суммарно за I полугодие получили убыток в 4,647 млрд грн, однако большинство учреждений на рынке были прибыльными. В январе-июне 2022 года прибыльными были 46 банков, то есть почти 70% рынка. Суммарно они получили прибыль почти в 10 млрд грн — 9,992 млрд грн.

УНН По материалам:

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