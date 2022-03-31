Booking вводит 100% скидки для украинцев: как найти бесплатное жилье — Finance.ua
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0 800 307 555

Booking вводит 100% скидки для украинцев: как найти бесплатное жилье

Сегодня 12:05Недвижимость
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Популярный сервис аренды жилья Booking предлагает украинским беженцам льготные тарифы со скидкой 50% или даже 100% без учета налогов и сборов.
Об этом компания сообщает на своем сайте.
Предложенные варианты жилья находятся в Словакии, Венгрии, Румынии, Польше, Молдове, Чехии, Италии, Германии, Нидерландах и Австрии.
Забронировать вариант можно за два-три дня до даты заезда или даже в тот же день. Booking не получит дохода от этих соглашений, а все комиссии отменены.
В бесплатных ограничениях будет указана конечная цена 0,01 евро из-за технических ограничений.
«Мы и наши партнеры по размещению не намерены брать с вас эту сумму. Однако в некоторых случаях, возможно, вам придется уплатить не зависящие от нас сборы, такие как городской налог и туристический сбор», — предупреждают Booking.
Кто может воспользоваться тарифами.
Льготные тарифы доступны только тем людям, которые покинули Украину, и потому хозяева могут проверить документы.
  • Для подтверждения подойдет бумажный паспорт, ID-карта или любой другой документ, подтверждающий, что вы действительно проживаете в Украине.
  • Иногда для бронирования понадобится кредитная карта, однако все списанные с нее средства будут возвращены в полном объеме.

Справка Finance.ua:

Украинцам компенсируют разрушенные войной квартиры и дома, но не деньгами.
«Государство готовится обеспечивать украинцев компенсацией за повреждение и уничтожение жилья во время войны. В частности, речь идет о предоставлении жилой площади с ограничением до 150 кв. метров, а не денег», — сообщила Шуляк.
По ее словам, люди, лишившиеся жилья, жилища которых разрушены или повреждены, обязательно должны зарегистрироваться через приложение «Дія». Они получат право на получение компенсации. Инициатива касается жилых помещений граждан Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Сьогодні
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