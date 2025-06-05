Болгария получила зеленый свет для перехода на евро в 2026-м — Finance.ua

Болгария получила зеленый свет для перехода на евро в 2026-м Сегодня 18:30 — Мир

Болгария получила зеленый свет для перехода на евро в 2026-м

Еврокомиссия рекомендовала допустить Болгарию в еврозону в 2026 году. Если решение будет принято на уровне ЕС, страна станет 21-м членом валютного блока.

Об этом пишет Bloomberg.

В Брюсселе заявили, что Болгария выполнила все необходимые критерии — в частности, что касается инфляции, государственного долга и по другим экономическим показателям. Это подтвердили в отчетах как Еврокомиссия, так и Европейский центральный банк.

«Благодаря евро экономика Болгарии станет сильнее — вырастет торговля с партнерами по еврозоне, инвестиции, доступ к финансированию, появятся новые рабочие места и вырастут доходы», — отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Финальное решение должны принять лидеры стран ЕС на саммите 26−27 июня, а министры финансов дадут окончательное согласие 8 июля.

Болгария начала путь к евро еще в 2007 году с момента вступления в ЕС. Если Болгария присоединится к еврозоне в 2026-м, она станет седьмой перешедшей на евро посткоммунистической страной. Последней была Хорватия — в 2023 году.

В Софии считают, что переход на евро поможет стране быстрее интегрироваться в европейские экономические структуры и улучшить уровень жизни.

В настоящее время болгарский лев уже более 20 лет привязан к евро. После вступления в валютный блок центральный банк страны получит место в Совете ЕЦБ, который определяет монетарную политику.

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Напомним, в 2024 году Национальное собрание Болгарии одобрило во втором и окончательном чтении закон о введении евро, а также поправки к закону о кредитных учреждениях, связанные с переходом на евро. Дата введения евро в Болгарии была еще неизвестна и будет определена решением Совета ЕС, но Болгария стремилась осуществить этот переход в 2025 году.

С 1 марта 2024 года Болгария и Румыния стали частью Шенгенской зоны. Для граждан Украины это присоединение означает сокращение максимальной продолжительности пребывания без виз в этих странах.

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