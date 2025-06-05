Болгария получила зеленый свет для перехода на евро в 2026-м — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Болгария получила зеленый свет для перехода на евро в 2026-м

Мир
11
Болгария получила зеленый свет для перехода на евро в 2026-м
Болгария получила зеленый свет для перехода на евро в 2026-м
Еврокомиссия рекомендовала допустить Болгарию в еврозону в 2026 году. Если решение будет принято на уровне ЕС, страна станет 21-м членом валютного блока.
Об этом пишет Bloomberg.
В Брюсселе заявили, что Болгария выполнила все необходимые критерии — в частности, что касается инфляции, государственного долга и по другим экономическим показателям. Это подтвердили в отчетах как Еврокомиссия, так и Европейский центральный банк.

Зеленая карта в Болгарии 🧐

«Благодаря евро экономика Болгарии станет сильнее — вырастет торговля с партнерами по еврозоне, инвестиции, доступ к финансированию, появятся новые рабочие места и вырастут доходы», — отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Финальное решение должны принять лидеры стран ЕС на саммите 26−27 июня, а министры финансов дадут окончательное согласие 8 июля.
Читайте также
Болгария начала путь к евро еще в 2007 году с момента вступления в ЕС. Если Болгария присоединится к еврозоне в 2026-м, она станет седьмой перешедшей на евро посткоммунистической страной. Последней была Хорватия — в 2023 году.
В Софии считают, что переход на евро поможет стране быстрее интегрироваться в европейские экономические структуры и улучшить уровень жизни.
В настоящее время болгарский лев уже более 20 лет привязан к евро. После вступления в валютный блок центральный банк страны получит место в Совете ЕЦБ, который определяет монетарную политику.
Читайте также
Напомним, в 2024 году Национальное собрание Болгарии одобрило во втором и окончательном чтении закон о введении евро, а также поправки к закону о кредитных учреждениях, связанные с переходом на евро. Дата введения евро в Болгарии была еще неизвестна и будет определена решением Совета ЕС, но Болгария стремилась осуществить этот переход в 2025 году.
С 1 марта 2024 года Болгария и Румыния стали частью Шенгенской зоны. Для граждан Украины это присоединение означает сокращение максимальной продолжительности пребывания без виз в этих странах.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems