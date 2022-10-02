Более 37%: украинцы стали самой большой группой работающих иностранцев в Словакии — Finance.ua

Более 37%: украинцы стали самой большой группой работающих иностранцев в Словакии Сегодня 17:56

В августе в Словакии выросло количество работающих иностранцев. Так, в стране трудоустроились 83 тысячи иностранцев, что на 1,7 тысячи больше, чем в июле. Об этом пишет infopost.media.

Согласно данным Главного управления труда, социальных вопросов и семьи Словацкой Республики, на которые ссылается издание SME, это на 14,2 тыс. иностранцев больше, чем в прошлом году.

Наибольшую группу на август этого года составили украинцы. Так, за месяц здесь трудоустроились 832 гражданина Украины. Таким образом, общее количество работающих украинцев здесь составило 30,9 тысячи человек.

Количество сербов, работающих в Словакии, за август выросло на 111 человек — до 9,4 тысячи. Среди граждан из стран ЕС больше всего в Словакии румын, которых здесь работает 7,2 тысячи, на втором месте чехи с 6,3 тысячи работников, на третьем месте — венгры, которых приехало работать в Словакию 5,5 тысячи.

Трое из десяти иностранцев в Словакии в конце августа этого года работали в Братиславе. В пяти районах словацкой столицы было трудоустроено 24,2 тыс. иностранцев.

За ним следует район Трнава, где за этот же период было зарегистрировано 5,4 тыс. трудоустроенных иностранцев. Бюро труда в Малацках Братиславского края сообщило о 2,2 тысячи работающих граждан, приехавших из других стран.

Стоит добавить, что общее количество въехавших на территорию Словацкой Республики людей с начала полномасштабного вторжения россии в Украину составляет 825 729 человек. Об этом по состоянию на 23 сентября сообщает TASR со ссылкой на спикера Министерства внутренних дел (MV) Словацкой Республики Зузану Элиашову. Временное убежище получило 94 849 заявителей. Из Словакии в Украину вернулся 595621 гражданин.

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