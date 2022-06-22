Более 200 картин и вагон-ресторан: суд арестовал имущество Медведчука — Finance.ua
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Более 200 картин и вагон-ресторан: суд арестовал имущество Медведчука

Сегодня 14:43Фондовый рынок
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Лычаковский районный суд Львова арестовал имущество народного депутата Виктора Медведчука.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лычаковского райсуда.
Имущество было обнаружено во время обыска 7 июня в доме и земельном участке, которые принадлежат Медведчуку на праве частной собственности.
Арест был наложен на:
  • 79 картин;
  • 4 статуэтки;
  • 10 часов;
  • 5 чашек;
  • 1 бокал;
  • 1 поднос;
  • 2 вазы;
  • 1 графин;
  • 2 подставки;
  • 2 серебряных подстаканника;
  • 1 чайник;
  • 31 коробка с элементами посуды;
  • железнодорожный вагон-ресторан с мебелью, предметами интерьера, посуды.
Напомним, ранее стало известно, что Медведчука подозревают в государственной измене и пособничестве террористическим организациям «ЛДНР».
По материалам: РБК-Україна
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