Более 200 картин и вагон-ресторан: суд арестовал имущество Медведчука — Finance.ua

Более 200 картин и вагон-ресторан: суд арестовал имущество Медведчука

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Лычаковский районный суд Львова арестовал имущество народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лычаковского райсуда.

Имущество было обнаружено во время обыска 7 июня в доме и земельном участке, которые принадлежат Медведчуку на праве частной собственности.

Арест был наложен на:

79 картин;

4 статуэтки;

10 часов;

5 чашек;

1 бокал;

1 поднос;

2 вазы;

1 графин;

2 подставки;

2 серебряных подстаканника;

1 чайник;

31 коробка с элементами посуды;

железнодорожный вагон-ресторан с мебелью, предметами интерьера, посуды.

Напомним, ранее стало известно, что Медведчука подозревают в государственной измене и пособничестве террористическим организациям «ЛДНР».

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