Более 200 картин и вагон-ресторан: суд арестовал имущество Медведчука — Finance.ua

Более 200 картин и вагон-ресторан: суд арестовал имущество Медведчука
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Лычаковский районный суд Львова арестовал имущество народного депутата Виктора Медведчука.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лычаковского райсуда.
Имущество было обнаружено во время обыска 7 июня в доме и земельном участке, которые принадлежат Медведчуку на праве частной собственности.
Арест был наложен на:
- 79 картин;
- 4 статуэтки;
- 10 часов;
- 5 чашек;
- 1 бокал;
- 1 поднос;
- 2 вазы;
- 1 графин;
- 2 подставки;
- 2 серебряных подстаканника;
- 1 чайник;
- 31 коробка с элементами посуды;
- железнодорожный вагон-ресторан с мебелью, предметами интерьера, посуды.
Напомним, ранее стало известно, что Медведчука подозревают в государственной измене и пособничестве террористическим организациям «ЛДНР».
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