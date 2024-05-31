Большинство в Европе и США верят, что Украину следует продолжать поддерживать — опрос Сегодня 09:00

Большинство в Европе и США верят, что Украину следует продолжать поддерживать — опрос

По данным официальных источников, в конце 2023 года за границей находится около 6,5 млн граждан Украины, получивших статус беженца или пользующихся правом о временной защите в странах ЕС. Львиная доля вынужденных переселенцев осела в соседней Польше, однако есть много и тех, кто переехал в более богатые страны — Великобританию, Францию, Бельгию, Швецию и Германию.

Большинство людей будут продолжать поддерживать оказание помощи Украине и украинским беженцам в их стране.

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Об этом говорится в опросе YouGov, проведенном Международным комитетом спасения (IRC) 29 мая 2024 года.

Опрос проводился в Швеции, Германии, Франции, Великобритании и Соединенных Штатах, в сочетании с данными из Польши, по данным, собранным Opinia24.

Эти результаты свидетельствуют о неизменной приверженности общественности гуманитарной помощи, несмотря на то, что политическая риторика вокруг беженцев и международной помощи становится горячей во время сезона избирательной кампании.

Среди более 7400 опрошенных людей большинство считает, что их страны должны обеспечить беженцев из Украины жильем, едой, основными потребностями, а также образованием и медицинскими услугами. А потом — возможностью работать.

Поддержка помощи Украине и помощи беженцам сейчас наибольшая в Великобритании и Швеции;

Большинство в США, Великобритании и Швеции считают, что беженцам из Украины следует давать разрешение на долгосрочное проживание;

55% опрошенных в Польше и 47% в Германии, двух странах, где проживает больше всего украинцев, считают, что долгосрочная поддержка украинских беженцев «необходима».

79% опрошенных в Великобритании,

72% в Швеции выступают за долговременную поддержку украинских беженцев.

Алан Мозли, директор IRC в Польше и Украине (и.о.), сообщил: «Поскольку в этом году избиратели собираются на избирательные участки, они должны помнить, что нормальная жизнь остается недостижимой для миллионов украинцев, поскольку десять лет конфликта повлияли на каждый аспект их действительности. Более 14 миллионов человек внутри страны нуждаются в специальной гуманитарной помощи, а продолжающиеся боевые действия продолжают наносить ущерб гражданскому населению, как показали последние события в Харькове».

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Хотя долгосрочное проживание для украинских беженцев является спорным вопросом, опрос IRC показывает, что большинство людей все еще выражают свою поддержку Украине.

«Два года назад реакция мира установила новый стандарт для приема и гуманитарной помощи для Украины. Сейчас пора держаться курса. Поскольку страны отказываются от временных механизмов защиты, запущенных в начале эскалации, они должны разработать долгосрочные решения по поддержке пострадавших от конфликта украинцев, гарантируя, что наиболее уязвимые люди все еще могут получить необходимую помощь» — говорится в результатах опроса.

Кстати, официальная статистика Национального банка Украины свидетельствует о том, что только за первый квартал 2024 года украинцы за рубежом потратили около 7 млрд гривен или в 3,5 раза больше, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Польша, Чехия и Германия. И это не удивительно, ведь именно в этих странах проживает больше всего украинских беженцев. По данным банка ПУМБ , первую тройку стран по карточным операциям переселенцев занимаютИ это не удивительно, ведь именно в этих странах проживает больше всего украинских беженцев.

Справка Finance.ua:

На рынке труда в Эстонии зарегистрировано около 33 тыс. украинских беженцев. Подавляющее большинство из них — молодые трудоспособные женщины. Отмечается, что более 50% трудоустроенных украинок в Эстонии имеют высшее образование. Почти у каждой второй есть несовершеннолетние дети. По мнению специалистов, граждан Украины больше среди неквалифицированных рабочих, квалифицированных рабочих и ремесленников и существенно меньше среди менеджеров и ведущих специалистов.

Только через 10 лет интеграции средний уровень занятости среди украинских беженцев в Германии достигнет 55%. Медленное трудоустройство обусловлено высокой долей матерей-одиночек, а также сравнительно плохим состоянием здоровья. Об этом говорится в исследовании Института исследования рынка труда и профессий (IAB).

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