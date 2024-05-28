Все беженцы, включая уязвимых лиц, должны покинуть бесплатное жилье в Чехии: подробности — Finance.ua

Все беженцы, включая уязвимых лиц, должны покинуть бесплатное жилье в Чехии: подробности Сегодня 18:00

1 сентября изменяются условия предоставления государственного гуманитарного жилья. Все беженцы, включая уязвимых лиц, должны покинуть бесплатное жилье в Чехии или договориться об оплате, если исчерпали срок 90 дней по состоянию на эту дату.

Об этом пишет proukrainu.blesk.cz

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Информационный канал для иностранцев Naši Ukrajinci призывает: «Не оставляйте поиск нового жилья на последний момент. До конца августа вам необходимо будет найти собственное жилье или договориться об оплате аренды помещения, в котором вы проживаете сейчас».

По этой причине было принято решение о сокращении бесплатного проживания в Чехии до 90 дней для всех лиц с временной защитой в Чехии, несмотря на уязвимость, поясняют в МВД.

Что делать

«Уязвимые лица с особыми потребностями, которые не смогут самостоятельно обеспечить жилье, могут воспользоваться компенсационными и поддерживающими средствами социальной поддержки», — ответили в МВД.

ProUkraїnu обратились за уточнением в Минтруда Чехии, о каких именно средствах идет речь. Там ответили, что проживание лиц с временной защитой поддерживают:

Предоставлением финансовой помощи.

Для уязвимых лиц увеличили выплаты на жилье: в зарегистрированном жилье — 6 000 крон на человека, и 4 800 крон на человека в незарегистрированном жилье.

Также возможность получить чрезвычайную неотложную помощь (MOP) в результате чрезвычайного происшествия, такого как потеря или угроза потери жилья. Такая помощь может быть назначена повторно в течение календарного года до 20 размеров прожиточного минимума.

Среди прочего, юридическая консультантка Тереза ​​Ибрагим рассказала, что Минтруда готовит дополнительные выплаты для уязвимых лиц, но пока нет информации, какие именно будут суммы и условия получения.

Ольга Черепюк, руководитель центра «Свет», в недавнем интервью ProUkraїnu рассказала, что выплаты на жилье планируют повысить на 8 000 крон на человека в зарегистрированном жилье и 6 000 крон на человека в незарегистрированном жилье. Однако это пока что законопроект.

Какие есть способы найти жилье

В МВД Чехии советуют либо арендовать жилье, либо договориться с общежитием о дальнейшей оплате за проживание. Среди других вариантов обращаться в центры помощи беженцам, где предоставляют консультации по поиску жилья.

Справка Finance.ua:

Напомним, ранее писали, что с 1 сентября в Чехии ограничат срок бесплатного проживания украинцев, что будет касаться и уязвимых категорий. Консорциум неправительственных организаций просит правительство вмешаться в ситуацию с гуманитарным жильем. Министерство труда призывает пересмотреть выплаты для украинцев.

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