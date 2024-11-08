Большинство украинцев считают смену профессии реальным шагом к улучшению качества жизни (инфографика) — Finance.ua

Большинство украинцев считают смену профессии реальным шагом к улучшению качества жизни (инфографика) Сегодня 10:02 — Личные финансы

Большинство украинцев считают смену профессии реальным шагом к улучшению качества жизни (инфографика)

Большинство украинцев считают смену профессии реальным шагом к улучшению качества жизни. Более 64% респондентов готовы освоить новую специальность, чтобы остаться конкурентоспособными на рынке труда.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Gradus Research для Киевского международного экономического форума (КМЕФ).

Исследование показало, что украинцы демонстрируют высокую готовность к изменениям в профессиональной сфере: 73% опрошенных отметили, что хотя бы раз меняли род деятельности. Это свидетельствует о гибкости и способности украинских работников адаптироваться к вызовам рынка труда и быстро реагировать на новые возможности.

Большинство опрошенных украинцев верят, что иностранные инвестиции (74%) и создание новых рабочих мест (82%) в Украине возобновятся после завершения военных действий.

Планы насчет нового места работы

Большинство респондентов, желающих сменить работу в ближайший год, предпочитают трудоустройство в Украине — таких 82%. Однако 9% рассматривают возможность работать за рубежом, что подчеркивает важность создания перспективных рабочих мест внутри страны.

Наибольшее значение для опрошенных украинцев при выборе места работы имеют:

достойный уровень заработной платы (67%);

социальный пакет (40%);

официальное трудоустройство (40%);

комфортные условия труда (39%).

Мотивы и барьеры для смены профессии

70% респондентов отметили, что их основным мотивом для смены профессии является возможность получать более высокую заработную плату. Среди других важных факторов — гибкий график работы и гарантии трудоустройства после обучения. Это свидетельствует о стремлении украинцев к балансу между работой и личной жизнью.

В то же время среди основных барьеров, осложняющих приобретение новой профессии, опрошенные украинцы назвали высокую стоимость обучения (55%), сложность приобретения необходимых навыков (38%) и недостаточный уровень навыков (34%).

Также заметны гендерные барьеры, мешающие женщинам заниматься традиционно «мужскими» профессиями, и проявления эйджизма.

Большинство украинцев поддерживают идею, что женщины могут работать в традиционно «мужских» областях, однако барьеры остаются. Основными трудностями женщин в таких профессиях являются физические особенности профессий, сложность сочетания работы и семьи, стереотипы, неравная оплата труда и отсутствие соответствующей инфраструктуры.

Работа после пенсии

Заметная часть опрошенных (70%) готова продолжать работать после достижения пенсионного возраста, если будет обеспечен достойный уровень оплаты, гибкий график работы и доступ к медицинским услугам. Это свидетельствует о стремлении старшего поколения оставаться активными на рынке труда при наличии благоприятных условий.

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