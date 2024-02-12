Больше выгодных предложений! Сервис Oh.ua становится частью бренда Finance.ua Страхование — Finance.ua

Больше выгодных предложений! Сервис Oh.ua становится частью бренда Finance.ua Страхование Сегодня 10:36 — Страхование

Больше выгодных предложений! Сервис Oh.ua становится частью бренда Finance.ua Страхование

С 14 февраля 2024 г. онлайн-сервис страхования oh.ua становится частью бренда Finance.ua Страхование. Теперь все клиенты Oh.ua будут получать еще более выгодные предложения по страхованию и дополнительные бонусы за покупки, которые раньше им не были доступны.

В рамках этого слияния будут сочетаться преимущества и многолетний опыт страхования сайта Оh.ua и инновационные подходы финансового супермаркета Finance.ua, чтобы обеспечить еще более удобный и эффективный опыт страхования онлайн.

Что изменится? Посетители, которые перейдут на сайт Посетители, которые перейдут на сайт oh.ua/ , после 14 февраля, будут автоматически переадресованы на адрес https://finance.ua/ru/insurance . Это гарантирует бесперебойность и удобство использования сервиса.

Все клиенты Оh.ua продолжат получать качественную поддержку от экспертов Finance.ua Страхование. В случае возникновения вопросов клиенты могут обращаться за поддержкой по телефону 0 800 307 555 или по электронному адресу insurance@mail.finance.ua.

Справка:

Oh.ua — известный онлайн-магазин страховок, основанный в 2015 году. Он предлагает клиентам возможность сравнить цены на страхование и легко оформить полис онлайн.

Finance.ua Страхование — это сервис онлайн-страхования, официальный партнер ведущих страховых компаний. Сервис позволяет удобно сравнивать все цены на страхование и оформлять онлайн-полисы за 5 минут. Finance.ua Страхование гарантирует только надежные и проверенные страховые компании.

С переходом под бренд Finance.ua Страхование компания Oh.ua стремится сочетать лучшие аспекты обеих платформ, чтобы создать еще лучший и удобный сервис для своих клиентов.

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