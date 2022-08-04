BMW X6 на минималках: Fiat показал стильный купе-кроссовер за $20 000 (фото) — Finance.ua
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BMW X6 на минималках: Fiat показал стильный купе-кроссовер за $20 000 (фото)

Криминал
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BMW X6 на минималках: Fiat показал стильный купе-кроссовер за $20 000 (фото)
BMW X6 на минималках: Fiat показал стильный купе-кроссовер за $20 000 (фото), www.gp.gov.ua
Опубликованы официальные фото Fiat Fastback. Первый купе-кроссовер итальянского бренда должны презентовать осенью, а его производство стартует под конец года.
Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.
Новый Fiat Fastback станет конкурентом недорогих купе-кроссоверов Renault Arkana и Volkswagen Taigo. Поначалу его выпуск наладят в Бразилии, но существует большая вероятность, что вскоре модель появится и на европейском рынке, как тот же Taigo. Стартовая цена авто составит около $20 000.
В основе модели лежит платформа компактного кроссовера Fiat Pulse. У Fastback такая же колесная база в 2530 мм, но длина очевидно немного больше — около 4,2-4,3 м.
BMW X6 на минималках: Fiat показал стильный купе-кроссовер за $20 000 (фото)
Fiat Fastback 2023 схож с собратом в анфас, а вот его профиль получился более стремительным — с аркообразной крышей и заостренной задней частью, как у BMW X6 или Mercedes GLC Coupe.
Салон Fiat Fastback будет идентичным интерьеру Pulse в топовой версии — с виртуальной панелью приборов и большим 10,1-дюймовым тачскрином. Кроссовер получит систему доступа без ключа, климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида и парктроник.
BMW X6 на минималках: Fiat показал стильный купе-кроссовер за $20 000 (фото)
На выбор предложат бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (125 л. с.) и 1,3 л (185 л. с.). В первом случае установят вариатор, во втором — 6-ступенчатую автоматическую КПП. Топовый вариант сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 8 с и развивать 210 км/ч.
По материалам:
Українська правда
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