BMW X6 на минималках: Fiat показал стильный купе-кроссовер за $20 000 (фото) — Finance.ua

BMW X6 на минималках: Fiat показал стильный купе-кроссовер за $20 000 (фото) Сегодня 09:47 — Криминал

BMW X6 на минималках: Fiat показал стильный купе-кроссовер за $20 000 (фото), www.gp.gov.ua

Опубликованы официальные фото Fiat Fastback. Первый купе-кроссовер итальянского бренда должны презентовать осенью, а его производство стартует под конец года.

Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Новый Fiat Fastback станет конкурентом недорогих купе-кроссоверов Renault Arkana и Volkswagen Taigo. Поначалу его выпуск наладят в Бразилии, но существует большая вероятность, что вскоре модель появится и на европейском рынке, как тот же Taigo. Стартовая цена авто составит около $20 000.

В основе модели лежит платформа компактного кроссовера Fiat Pulse. У Fastback такая же колесная база в 2530 мм, но длина очевидно немного больше — около 4,2-4,3 м.

Fiat Fastback 2023 схож с собратом в анфас, а вот его профиль получился более стремительным — с аркообразной крышей и заостренной задней частью, как у BMW X6 или Mercedes GLC Coupe.

Салон Fiat Fastback будет идентичным интерьеру Pulse в топовой версии — с виртуальной панелью приборов и большим 10,1-дюймовым тачскрином. Кроссовер получит систему доступа без ключа, климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида и парктроник.

На выбор предложат бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (125 л. с.) и 1,3 л (185 л. с.). В первом случае установят вариатор, во втором — 6-ступенчатую автоматическую КПП. Топовый вариант сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 8 с и развивать 210 км/ч.

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.