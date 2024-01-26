Благодаря стабильной работе энергосистемы зимой потребление электроэнергии украинской промышленностью выросло более чем на 37% — Finance.ua

Благодаря стабильной работе энергосистемы зимой потребление электроэнергии украинской промышленностью выросло более чем на 37% Сегодня 15:35 — Энергетика

Украинская промышленность начала потреблять значительно больше электроэнергии. В частности, в ноябре промышленные предприятия потребили электроэнергии более чем на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (2,26 млрд кВт против 1,79 млрд кВт). В декабре объемы потребления выросли еще больше — на 37,6% (2,34 млрд кВт против 1,69 млрд кВт в 2022 году).

«Увеличение объемов потребления электроэнергии промышленностью и, как результат, рост национальной экономики стали возможны, в частности, благодаря стабильной работе энергосистемы. Несмотря на атаки врага, с февраля прошлого года нам удалось обеспечить бесперебойное электроснабжение как промышленности, так и бытовых потребителей», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Объемы потребления электроэнергии населением также увеличились. В декабре 2023 года украинцы потребили электроэнергии более чем на 11% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Достичь таких показателей удалось благодаря проведенной масштабной ремонтной кампании на энергетических объектах, координируемой Минэнерго, и, как результат, — стабильной работе генерации.

В частности, благодаря оптимизированной и качественной ремонтной кампании атомными электростанциями было произведено электроэнергии на 10% больше, чем планировалось согласно прогнозному балансу ОЭС на 2023 год.

Гидроэлектростанции превысили прогнозный показатель выработки электроэнергии на 37%. Несколько улучшили прогнозные показатели производства и альтернативные источники энергии, выработав на 2% больше прогнозного объема.

В то же время, тепловые электростанции показали существенное отклонение от прогнозных показателей генерации. На ТЭС выработали на 24% меньше электроэнергии, чем было предусмотрено прогнозом, для ТЭЦ этот показатель меньше на 10%.

Отметим, что в конце прошлого года опубликован отчет Еврокомиссии, в котором высоко оценены изменения в энергетическом секторе Украины. В частности, в отчете отмечена важность влияния стабильной работы украинской энергетики на восстановление и рост национальной экономики.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.