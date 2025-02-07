BlackRock готовит запуск биткоин-ETF в Европе — Bloomberg
Международная инвестиционная компания BlackRock планирует запустить биткоин-ETF для Европы. Ожидается, что новый биржевой продукт будет зарегистрирован в Швейцарии.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Запуск продукта в Европе может стать продолжением успеха американского крипто-ETF BlackRock, активы которого уже достигли $58 млрд.
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Фонд планируется зарегистрировать в Швейцарии, а его маркетинг может начаться уже в этом месяце, пишет Bloomberg. Представители BlackRock пока не комментируют эту информацию.
Европейский рынок криптовалютных ETP-продуктов является предметом ожесточенной конкуренции: доступно более 160 продуктов, отслеживающих цены биткоина, эфира и других токенов. Однако его объем в $17,3 млрд меркнет по сравнению с объемом рынка США, отметило агентство.
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BlackRock является лидером в сфере биржевых фондов (ETF), управляя более $4,4 трлн в таких продуктах. Хотя криптовалютные ETP уже давно представлены на европейских биржах, для BlackRock это будет первый подобный фонд за пределами Северной Америки.
В последние годы BlackRock активно поддерживает цифровые активы. На Всемирном экономическом форуме в Давосе CEO компании Ларри Финк назвал биткойн «защитой от обесценивания традиционных валют».
Спрос на крипто-ETF в США взлетел после их запуска в прошлом году, привлекая $116 млрд. Лидером стал iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock, установивший рекорд как самый успешный дебютный ETF в истории.
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