Биткойн обвалился после достижения рекордного максимума — Finance.ua

Биткойн обвалился после достижения рекордного максимума Сегодня 10:26 — Криптовалюта

Биткойн обвалился после достижения рекордного максимума

Биткойн 5 марта достиг максимума в 69 202 доллара, превысив рекордный пик ноября 2021 года. Затем он сменил курс и упал примерно на 7% до 63 400 долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Росту биткойна способствовали вливание денег инвесторами в криптопродукты, торгующиеся на спотовой бирже США, и перспектива того, что глобальные процентные ставки могут упасть.

Некоторые эксперты считают, что последнее стремительное ралли криптовалюты может иметь больше оснований, чем в 2021 году, поскольку все больше институциональных инвесторов вкладывают долгосрочные деньги, которые могут помочь токену сохранить свои высокие уровни на этот раз.

Почти 160% роста биткойна с октября, из которых 44% пришлось только на февраль, резко контрастирует с 2022 годом, когда рынок ушел в 18-месячную крипто-зиму, охваченную рядом громких корпоративных банкротств и скандалов.

Чистые потоки в 10 крупнейших спотовых биткойн-фондов США достигли 2,2 млрд за неделю, закончившуюся 1 марта, из которых более 2 млрд долларов поступило в iShares Bitcoin Trust компании BlackRock.

«Биткойн по сути шел вверх в течение нескольких дней», — сказал Стив Сосник, главный стратег Interactive Brokers, отметив, что «это нормально видеть небольшую фиксацию прибыли, когда какой-то актив» растет так быстро.

Причины скачка

Помимо спроса со стороны более широкого круга инвесторов, биткойн и криптовалюта в целом получили импульс от перспективы снижения Федеральной резервной системой процентных ставок в США, что часто побуждает инвесторов перенаправлять капитал в активы, более прибыльные или более волатильные.

«Одна часть (ралли биткойнов) связана с в целом положительным настроением по поводу риска в целом», — сказал Элвин Тан из RBC.

В частности, в этом году инвесторы скупали криптовалюты, технологические акции с мега-капитализацией и корпоративные облигации инвестиционного уровня.

Золото 5 марта также достигло рекордного уровня, поднявшись выше 2100 долларов за унцию на фоне ралли, вызванного растущими ставками на снижение процентной ставки в США в июне.

«(Криптовалюты) сейчас используются как альтернатива золоту, когда рынки стремятся застраховаться от увеличенных рисков и более высоких процентных ставок», — сказал Стюарт Коул, главный экономист Equiti Capital. «Поэтому не удивительно, что я думаю, что когда вы видите рост цен на золото, криптовалюты делают то же самое».

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