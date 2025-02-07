Биткоин падает вторую неделю подряд на фоне глобальной нестабильности — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Биткоин падает вторую неделю подряд на фоне глобальной нестабильности

Криптовалюта
48
Биткоин падает вторую неделю подряд на фоне глобальной нестабильности
Биткоин падает вторую неделю подряд на фоне глобальной нестабильности
В пятницу биткоин продолжил падение, демонстрируя второй недельный спад на фоне снижения глобального аппетита к риску.
Это стало следствием заявления президента США Дональда Трампа о новых тарифах, что усилило опасения мировой торговой напряженности, пишет Inveting.
По состоянию на 01:21 по восточному времени (06:21 по Гринвичу) биткоин снизился на 1,6% и торговался на уровне $96 723,5, что почти на 3% меньше, чем неделей ранее. На минувшей неделе его цена упала на 4%.
Торговая активность оставалась низкой, а колебания курса были незначительны, что свидетельствует об осторожности инвесторов на фоне неопределенной макроэкономической ситуации.
После заявления Трампа 1 февраля настроения на рынке резко ухудшились. Акции стали снижаться, а инвесторы предпочли безопасные активы, что также повлияло на крипторынок.
Биткоин, который часто рассматривается как высокорисковый актив, отразил общее ослабление настроений. К тому же отсутствие новых позитивных факторов не способствовало росту цен в криптосекторе.
На рынке также ощущается неопределенность в отношении политики Федеральной резервной системы США и перспектив глобальной экономики, что сдерживает активность трейдеров.
Читайте также
В то же время, несмотря на недавнее снижение, биткоин продолжает демонстрировать значительный рост в годовом измерении, благодаря увеличению интереса к криптовалютам и ожиданиям более мягкого регулирования при администрации Трампа.
Однако аналитики предупреждают, что в ближайшее время цена может оставаться волатильной, поскольку инвесторы оценивают экономическую политику и глобальные финансовые тенденции.
Ожидается, что отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США за январь, который вскоре опубликуют, поможет спрогнозировать дальнейшие шаги ФРС по процентной ставке.
Между тем институциональный интерес к криптовалютам растет. Инвестиционная компания Franklin Templeton подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на запуск нового ETF для биткойна и эфира, а в будущем рассматривает возможность добавления других криптовалют.
Это решение является частью общей тенденции роста спроса на цифровые активы со стороны традиционных финансовых компаний, особенно после одобрения SEC биржевых фондов для биткоина и эфира. Дальнейшее решение регулятора определит запуск нового фонда и его влияние на крипторынок.
Альтокины понесли значительные потери, которые превысили падение биткоина.
  • Эфир (ETH) упал на 5,4% до $2 677, а общее снижение за неделю составило 14%.
  • XRP потерял 7,1%, опустившись до $2,2903, и может завершить неделю с 20% падением.
  • Solana снизилась на 6%, Polygon — на 7,9%, Cardano — на 6,2%.
  • Среди мемкоинов Dogecoin подешевел на 5,8%.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.