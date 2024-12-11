Биткоин отреагировал незначительным ростом на данные по инфляции в США — Finance.ua

Биткоин отреагировал незначительным ростом на данные по инфляции в США Сегодня 17:45 — Криптовалюта

Биткоин отреагировал незначительным ростом на данные по инфляции в США

11 декабря 2024 Министерство труда обнародовало данные об изменении индекса потребительских цен (CPI) по результатам ноября. Согласно им, инфляция в США в годовом выражении составила 2,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 0,1%. В октябре 2024 года CPI составил 2,6%.

После обнародования данных об инфляции курс биткоина показал незначительный рост, превысив отметку $98 000. К моменту написания первая криптовалюта торгуется на уровне около $98 600.

Курс других цифровых активов тоже вызрос. Из топ-10 криптовалют по показателю капитализации больше поднялась цена XRP — более чем на 10% за 24 часа.

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incrypted По материалам:

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