Биткоин отреагировал незначительным ростом на данные по инфляции в США — Finance.ua

Биткоин отреагировал незначительным ростом на данные по инфляции в США
11 декабря 2024 Министерство труда обнародовало данные об изменении индекса потребительских цен (CPI) по результатам ноября. Согласно им, инфляция в США в годовом выражении составила 2,7%.
По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 0,1%. В октябре 2024 года CPI составил 2,6%.
После обнародования данных об инфляции курс биткоина показал незначительный рост, превысив отметку $98 000. К моменту написания первая криптовалюта торгуется на уровне около $98 600.
Курс других цифровых активов тоже вызрос. Из топ-10 криптовалют по показателю капитализации больше поднялась цена XRP — более чем на 10% за 24 часа.
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