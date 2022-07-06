Bitcoin прогнозируют падение на 20−40% к концу года — Finance.ua

Bitcoin прогнозируют падение на 20−40% к концу года Сегодня 16:17 — Финтех и Карты

Bitcoin прогнозируют падение на 20−40% к концу года

Учитывая экономическую ситуацию в США, где в ближайшее время ожидается рецессия, цена на криптовалюту № 1 продолжит падать — к такому выводу пришли аналитики Cane Island Alternative Advisors.

«Вероятность наступления рецессии в США возросла до 70%. Если это так, то уже с середины июля рынки могут потерять до 40% капитала, касается это и криптовалют», — заявил Тимоти Петерсон, сотрудник аналитической компании.

Ранее Петерсон уже давал свои оценки рынку и прогнозировал, что второй квартал станет для Bitcoin большим потрясением. Он был прав — на данный момент Bitcoin показал худшие результаты за более чем десятилетие. Проседание крупнейшей криптовалюты на 58% — худший показатель с третьего квартала 2011 года, когда биткоин еще находился в зачаточном состоянии.

На криптовалютной бирже EXMO можно легко начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

noworries По материалам:

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