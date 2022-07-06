Bitcoin прогнозируют падение на 20−40% к концу года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Bitcoin прогнозируют падение на 20−40% к концу года

Финтех и Карты
137
Bitcoin прогнозируют падение на 20−40% к концу года
Bitcoin прогнозируют падение на 20−40% к концу года
Учитывая экономическую ситуацию в США, где в ближайшее время ожидается рецессия, цена на криптовалюту № 1 продолжит падать — к такому выводу пришли аналитики Cane Island Alternative Advisors.
«Вероятность наступления рецессии в США возросла до 70%. Если это так, то уже с середины июля рынки могут потерять до 40% капитала, касается это и криптовалют», — заявил Тимоти Петерсон, сотрудник аналитической компании.

Криптовалюта Cardano: шлях ADA 🧐

Ранее Петерсон уже давал свои оценки рынку и прогнозировал, что второй квартал станет для Bitcoin большим потрясением. Он был прав — на данный момент Bitcoin показал худшие результаты за более чем десятилетие. Проседание крупнейшей криптовалюты на 58% — худший показатель с третьего квартала 2011 года, когда биткоин еще находился в зачаточном состоянии.
На криптовалютной бирже EXMO можно легко начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

Начать зарабатывать на EXMO

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.