Bitcoin достигнет $90 000 к концу 2024 года, — Bernstein — Finance.ua
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Bitcoin достигнет $90 000 к концу 2024 года, — Bernstein

Криптовалюта
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Bitcoin достигнет $90 000 к концу 2024 года, — Bernstein
Bitcoin достигнет $90 000 к концу 2024 года, — Bernstein
Аналитики брокерской компании Bernstein представили обновленный прогноз по росту цены на Bitcoin. По их мнению, курс актива преодолеет отметку в $90 000 до конца 2024 года, сообщает The Block.
По мнению экспертов, грядущий халвинг Bitcoin, который может состояться через месяц, не станет большим потрясением для майнинг-компаний. Причиной относительно слабого влияния на отрасль станут бычьи настроения на рынке и значительный приток средств в споте Bitcoin-ETF.
Bitcoin достигнет $90 000 к концу 2024 года, — Bernstein
Определенную роль в этом процессе играют также высокие комиссии в сети и активная подготовка майнеров к халвингу. Аналитики напоминают, что предыдущее сокращение вознаграждения за добычу Bitcoin привело к падению хешрейта на 15%. Однако в этот раз представители Bernstein ожидают значительно меньшее снижение показателя — до 7%.
Bitcoin достигнет $90 000 к концу 2024 года, — Bernstein
Эксперты заявили, что такие компании, как CleanSpark и Riot Platforms, укрепят свои позиции на рынке. Этому будут способствовать низкие затраты на электроэнергию и лучшая эффективность оборудования. Аналитики ожидают, что после халвинга эти майнеры получат значительную долю рынка.

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Кроме того, представители брокерской фирмы видят потенциал еще в одном игроке. Речь идет о Bitcoin-майнере Marathon Digital, который развивает модель самостоятельной добычи криптовалюты и делает ставку на высокую ликвидность.
По словам Bernstein, акции упомянутых компаний являются одним из самых выгодных направлений для инвестиций. Три Bitcoin-майнера контролируют около 10% от общего хешрейта сети, а их совокупная рыночная стоимость превышает $13 млрд.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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