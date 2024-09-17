Безос планирует запустить тысячи спутников связи, альтернативу GPS — Finance.ua

Безос планирует запустить тысячи спутников связи, альтернативу GPS Сегодня 02:34 — Технологии&Авто

Безос планирует запустить тысячи спутников связи, альтернативу GPS

Американский бизнесмен, основатель, исполнительный председатель, бывший президент и генеральный директор Amazon, Джефф Безос планирует создать конкурента в системе глобального позиционирования (GPS) американских военных. Толчком к этому стал рост случаев, когда россия глушит GPS самолетов и угрожает спутниковым системам.

Технический гигант Amazon планирует запустить тысячи спутников связи, которые обеспечат широкополосный сигнал в отдаленных районах по всему миру, пишет Microsoft Start.

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Во всем мире наблюдается рост количества закодированных и поддельных сигналов GPS, а сбои в Польше и на Балканах обвиняют в радиоэлектронной борьбе россии во время войны с Украиной.

Программа под названием Project Kuiper — разрабатывается как ответ Amazon на Starlink от SpaceX.

Спутниковая группировка нацелена на то, чтобы обеспечить высокоскоростной доступ в Интернет общин по всему миру. В настоящее время Project Kuiper значительно отстает от Starlink, а Amazon только недавно запустила три прототипа спутников в конце 2023 года.

Теперь гигант онлайн-розничной торговли также нанимает экспертов из глобальных навигационных спутниковых систем и технологии локационной навигации и определения времени, которые являются основой GPS. Аналитики считают, что это закладывает основу для разработки альтернативной системы, которая могла бы обеспечить резервную копию сети военного класса, если она будет выведена из строя или заблокирована враждебными государствами.

Представитель Amazon заявил, что не комментирует предположение Microsoft Start.

Руководители компании заявляли четыре года назад, что вложили в Project Kuiper более $10 млрд (7,6 млрд фунтов стерлингов), согласно отчету Quilty Space через GeekWire. В целях развертывания 3232 спутников Project Kuiper может обойтись Amazon в $20 млрд, пишет Webpronews.

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Однако, как отмечает GeekWire, Quilty Space считает, что окончательный результат может стоить дополнительных инвестиций.

«Если Amazon сможет достичь 100 млн [подписок] со средним ежемесячным ARPU в $30, Kuiper получит $36 млрд годового дохода, что будет конкурировать с текущими доходами Amazon от подписок», — говорится в отчете.

Amazon вкладывает деньги в Project Kuiper, строя здание в Космическом центре Кеннеди стоимостью $120 млн. Здание служит для компании объектом обработки спутниковой полезной нагрузки.

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Amazon также объявил о строительстве дополнительного здания в космическом центре Кеннеди за $19,5 млн. Второе здание обеспечит дополнительное пространство для сцен.

Очевидно, что Amazon инвестирует в Project Kuiper на долгосрочную перспективу и, как отмечает Quilty Space, потенциальная выгода может легко превзойти любые дополнительные инвестиции.

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