SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink — Finance.ua
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SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Технологии&Авто
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SpaceX накануне запустила на орбиту очередную партию своих интернет-спутников Starlink, сообщает Space.com.
Ракета Falcon 9 с 22 космическими кораблями Starlink стартовала вечером 18 марта по местному времени (в 02:28 по Гринвичу 19 марта) с калифорнийской базы космических сил Ванденберг.
Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю примерно через 8,5 минут после старта, как и планировалось. Она приземлилась вертикально на платформу «Of Course I Still Love You» в Тихом океане.
Согласно описанию миссии SpaceX, это был 10-й запуск и посадка этой конкретной ракеты-носителя.
Тем временем верхняя ступень Falcon 9 продолжила доставку 22 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту. Они были развернуты там примерно через 62,5 минуты после старта.
В SpaceX сообщили, что «успешное развертывание спутников Starlink подтверждено».
Этот запуск стал 26-й операционной миссией SpaceX в 2024 году. 17 из этих полетов были посвящены созданию мегагруппировки широкополосного доступа Starlink, которая в настоящее время состоит из более чем 5500 спутников.
По материалам:
УНН
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