Беспрецедентная 200% пошлина на ввоз в США алюминия из россии вступила в силу — Finance.ua

Беспрецедентная 200% пошлина на ввоз в США алюминия из россии вступила в силу
Сегодня, 10 апреля, вступила в силу 200% таможенная пошлина на ввоз в США алюминиевой продукции, в которой присутствует металл российского происхождения.
Как сообщает российский «Интерфакс», пошлина распространяется на продукцию вне зависимости от ее номинального происхождения.
Планируется, что новая пошлина положит конец импорту металла из россии в США, поскольку компании страны-агрессора занимаются демпингом на американском рынке США, нанося ущерб американским компаниям.
Крупнейшим производителем алюминия в рф и вторым в мире (вне Китая) является компания Русал с долей на глобальном рынке около 6%. В 2022 году на долю США пришлось 4,6% выручки Русала (в 2021 году — 6,2%). Алюминий из рф составил около 10% от общего объема импорта США.
Напомним, 7 сентября 2022 г. страны ЕС и США увеличили импорт российского никеля и алюминия. За период с марта по июнь объем импорта вырос на 70%.
Общая стоимость продукции из этих металлов составила 1,98 млрд долларов. При этом отмечено, что Запад ввел санкции на широкий спектр российских товаров, людей и учреждений, но пощадил металлургию.
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