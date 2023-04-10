Беспрецедентная 200% пошлина на ввоз в США алюминия из россии вступила в силу — Finance.ua

Беспрецедентная 200% пошлина на ввоз в США алюминия из россии вступила в силу Сегодня 15:15 — Мир

Беспрецедентная 200% пошлина на ввоз в США алюминия из россии вступила в силу

Сегодня, 10 апреля, вступила в силу 200% таможенная пошлина на ввоз в США алюминиевой продукции, в которой присутствует металл российского происхождения.

Как сообщает российский «Интерфакс» , пошлина распространяется на продукцию вне зависимости от ее номинального происхождения.

Планируется, что новая пошлина положит конец импорту металла из россии в США, поскольку компании страны-агрессора занимаются демпингом на американском рынке США, нанося ущерб американским компаниям.

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Крупнейшим производителем алюминия в рф и вторым в мире (вне Китая) является компания Русал с долей на глобальном рынке около 6%. В 2022 году на долю США пришлось 4,6% выручки Русала (в 2021 году — 6,2%). Алюминий из рф составил около 10% от общего объема импорта США.

Напомним, 7 сентября 2022 г. страны ЕС и США увеличили импорт российского никеля и алюминия. За период с марта по июнь объем импорта вырос на 70%.

Общая стоимость продукции из этих металлов составила 1,98 млрд долларов. При этом отмечено, что Запад ввел санкции на широкий спектр российских товаров, людей и учреждений, но пощадил металлургию.

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УНІАН По материалам:

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