Бензин, дизель и автогаз за месяц подешевели почти на гривну: цены на АЗС — Finance.ua
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Бензин, дизель и автогаз за месяц подешевели почти на гривну: цены на АЗС

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Бензин, дизель и автогаз за месяц подешевели почти на гривну: цены на АЗС
Бензин, дизель и автогаз за месяц подешевели почти на гривну: цены на АЗС
Розничные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине упали в апреле 2025 года. Топливо подешевело почти на гривну за литр.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы А-95.
По данным мониторинга, средние розничные цены 30 апреля 2025 г. на бензин А-95 составляют 54,81 гривны за литр (-0,85 гривны за месяц), на дизельное топливо 53,54 гривны за литр (-0,82 гривны), на автогаз — 30,82 гривны.
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Цены на разных АЗС 30 апреля

Бензин, дизель и автогаз за месяц подешевели почти на гривну: цены на АЗС

Причины изменения цен

Основным фактором, влияющим на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива.
В апреле НБУ пересмотрел прогноз роста цен на топливо Украины в текущем году в сторону уменьшения из-за удешевления нефти.
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Согласно ожиданиям, цены могут немного повыситься из-за требования обязательного добавления биоэтанола в автомобильные бензины с 1 мая 2025 года. За добавление спирта производители будут брать наценку.
По материалам:
РБК-Україна
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