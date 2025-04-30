Бензин, дизель и автогаз за месяц подешевели почти на гривну: цены на АЗС — Finance.ua

Бензин, дизель и автогаз за месяц подешевели почти на гривну: цены на АЗС Сегодня 16:37

Бензин, дизель и автогаз за месяц подешевели почти на гривну: цены на АЗС

Розничные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине упали в апреле 2025 года. Топливо подешевело почти на гривну за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы А-95.

По данным мониторинга, средние розничные цены 30 апреля 2025 г. на бензин А-95 составляют 54,81 гривны за литр (-0,85 гривны за месяц), на дизельное топливо 53,54 гривны за литр (-0,82 гривны), на автогаз — 30,82 гривны.

Цены на разных АЗС 30 апреля

Причины изменения цен

Основным фактором, влияющим на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива.

В апреле НБУ пересмотрел прогноз роста цен на топливо Украины в текущем году в сторону уменьшения из-за удешевления нефти.

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НБУ улучшил прогноз роста цен на топливо до 1,2% в конце 2025 года по сравнению с 13,5% в прогнозе за январь.

Согласно ожиданиям, цены могут немного повыситься из-за требования обязательного добавления биоэтанола в автомобильные бензины с 1 мая 2025 года. За добавление спирта производители будут брать наценку.

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