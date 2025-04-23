В Украине с мая в бензин будут добавлять спирт: что об этом известно (инфографика) — Finance.ua

В Украине с мая в бензин будут добавлять спирт: что об этом известно (инфографика)
Украинские АЗС с 1 мая начнут продавать бензин, смешанный со спиртом. Это требование евроинтеграционного закона об обязательном использовании жидкого биотоплива (биокомпонентов) в сфере транспорта.
Рассказываем подробнее об изменении.
Биоэтанол — это обезвоженный этиловый спирт, который производится из растительных материалов, чаще всего кукурузы или сахарной свеклы. Он используется как биотопливо или биокомпонент.
Уже с мая все АЗС в Украине будут обязаны продавать бензин с добавлением не менее 5% биоэтанола (маркировка Е5). Это не касается только бензинов с октановым числом 98 и выше, а также топлива, поставляемого для нужд Министерства обороны, Государственного резерва и создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.
В странах Европейского Союза биоэтанол давно добавляют в бензин, и его содержание может составлять до 10%.
В Украине биоэтанол будут добавлять в бензин по нескольким причинам:
- во-первых, для улучшения экологической ситуации: в атмосфере будет меньше вредных выбросов, образующихся при сгорании топлива;
- во-вторых, для увеличения загруженности спиртовых заводов и создания дополнительных рабочих мест;
- в третьих, для привлечения иностранных и отечественных инвестиций в сферу производства жидкого биотоплива;
- в-четвертых, для уменьшения импорта нефти.
По словам экспертов, существенных рисков для автомобилей добавление биоэтанола в бензин не несет, если автомобиль исправен и не имеет конструктивных особенностей, несовместимых с Е5.
Но есть технические нюансы, которыми должны заниматься АЗС. Биоэтанол гигроскопичен, то есть абсорбирует воду, из-за чего бензиновая смесь расслаивается и теряет свои эксплуатационные свойства.
На цене бензина нововведение особо не отразится, его стоимость может возрасти ориентировочно на гривну.
Напомним, в сентябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий поэтапное повышение акцизов на разные виды горючего до 1 января 2028 года. Подробно об изменениях, которые ожидают украинцев, читайте в статье по ссылке.
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