Что будет с ценами на топливо в Украине: прогноз эксперта — Finance.ua

Что будет с ценами на топливо в Украине: прогноз эксперта Сегодня 19:00 — Энергетика

Что будет с ценами на топливо в Украине: прогноз эксперта

Цена на топливо в Украине стабилизируется к середине февраля. При этом ждать удешевления бензина или дизеля не стоит.

Об этом в эфире « Киев 24 » рассказал генеральный директор сети АЗС Леонид Косянчук.

По его словам, в период между 15−20 февраля закончится «мертвый сезон» и активизируется рынок.

При этом он указал, что темпы роста цен на топливо будут зависеть от:

курса доллара,

котировки внешнего рынка;

предложения.

Кроме того, эксперт отметил, что цены на бензин до конца 2025 года будут во многом зависеть от политической ситуации в США, как будет вести себя новоизбранный президент, какая ситуация будет на Ближнем Востоке и от процессов внутри нашей страны — курс гривны , налоговое давление.

УНІАН По материалам:

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