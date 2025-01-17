Что будет с ценами на топливо в Украине: прогноз эксперта — Finance.ua
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Что будет с ценами на топливо в Украине: прогноз эксперта

Энергетика
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Что будет с ценами на топливо в Украине: прогноз эксперта
Что будет с ценами на топливо в Украине: прогноз эксперта
Цена на топливо в Украине стабилизируется к середине февраля. При этом ждать удешевления бензина или дизеля не стоит.
Об этом в эфире «Киев 24» рассказал генеральный директор сети АЗС Леонид Косянчук.
По его словам, в период между 15−20 февраля закончится «мертвый сезон» и активизируется рынок.
При этом он указал, что темпы роста цен на топливо будут зависеть от:
  • курса доллара,
  • котировки внешнего рынка;
  • предложения.
Кроме того, эксперт отметил, что цены на бензин до конца 2025 года будут во многом зависеть от политической ситуации в США, как будет вести себя новоизбранный президент, какая ситуация будет на Ближнем Востоке и от процессов внутри нашей страны — курс гривны, налоговое давление.
По материалам:
УНІАН
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