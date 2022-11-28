Белый дом запретил продажу оборудования Huawei и ZTE — Finance.ua

Белый дом запретил продажу оборудования Huawei и ZTE Сегодня 22:10 — Технологии&Авто

Белый дом запретил продажу оборудования Huawei и ZTE

Администрация президента США Джо Байдена запретила лицензирование нового телекоммуникационного оборудования от китайских компаний Huawei Technologies и ZTE, поскольку оно представляет собой «неприемлемый риск» для национальной безопасности США.

Федеральная комиссия связи США (FCC) заявила, что приняла окончательные правила, также запрещающие продажу или импорт оборудования, изготовленного китайским производителем оборудования для видеонаблюдения Dahua Technology, фирмой видеонаблюдения Hangzhou Hikvision Digital Technology и телекоммуникационной компанией Hytera Communications, пишет CNN

Этот шаг Вашингтона по отношению к китайским технологическим гигантам вызван опасениями, что Пекин может использовать китайские компании для шпионства за американцами.

«Эти новые правила являются важной частью наших текущих действий по защите американского народа от угроз национальной безопасности, связанных с телекоммуникациями», — заявила глава FCC Джессика Розенворсел.

CNN напоминает, что в июне 2021 года FCC заявила, что рассматривает возможность запрета всех разрешений на использование оборудования для всех компаний из указанного списка.

Это произошло после того, как в марте 2021 года пять китайских компаний были включены в так называемый «закрытый список» как представляющие угрозу национальной безопасности в соответствии с законом 2019 года, направленным на защиту коммуникационных сетей США: Huawei, ZTE, Hytera Communications Corp. Hikvision и Dahua.

УНІАН По материалам:

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