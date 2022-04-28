Байден инициирует «проукраинский пакет» законов — Finance.ua
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Байден инициирует «проукраинский пакет» законов

Сегодня 17:38Казна и Политика
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Байден инициирует «проукраинский пакет» законовБайден инициирует «проукраинский пакет» законов
Президент США Джо Байден предлагает принять пакеты законов, которые помогут использовать конфискованные активы физлиц, связанных с рф, для оказания помощи Украине.
Об этом сообщает Белый дом в четверг, 28 апреля.
Сообщается, что президент «направит предложения о всеобъемлющем пакете законов, которые дадут дополнительные возможности властям США добиваться того, чтобы власти россии и российские олигархи несли ответственность» за ситуацию в Украине.
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Законы, в частности, предусматривают использование конфискованных активов лиц, подвергшихся санкциям, чтобы финансировать помощь Украине.
Отмечается, что Госдепартамент, Минюст и Минфин США будут совместно принимать решения об использовании активов, замороженных «в связи с коррупцией, нарушениями санкций и мер по экспортному контролю, а также в связи с рядом других нарушений».
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Кроме того, в Белом доме считают, что предложение позволит США создать «более гибкий административный процесс с участием Минфина и Минюста для конфискации в США собственности российских олигархов, подвергшихся санкциям».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
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