Банковский сектор устойчив: Лагард уверена в стабильности еврозоны — Finance.ua

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Банковский сектор устойчив: Лагард уверена в стабильности еврозоны

Фондовый рынок
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Банковский сектор устойчив: Лагард уверена в стабильности еврозоны
Банковский сектор устойчив: Лагард уверена в стабильности еврозоны
Банковский сектор зоны евро устойчив, а Европейский центробанк в случае необходимости готов поддержать его ликвидность.
Об этом сказала президент Европейского центробанка Кристин Лагард во время «Монетарного диалога» в Европейском парламенте 20 марта.
Выступление Лагард было посвящено перспективам еврозоны и экономики.
«Банковский сектор еврозоны является устойчивым с сильным капиталом и ликвидностью. В любом случае наш набор инструментов полностью пригоден для оказания поддержки ликвидности финансовой системы еврозоны, если это будет необходимо, и сохранения плавного перехода в монетарной политике», — сказала президент Европейского центробанка.
Она приветствовала последние решения и действия швейцарских властей, которые назвала полезными для восстановления нормальных рыночных условий и обеспечения финансовой стабильности. ЕЦБ продолжает внимательно следить за развитием на рынках и готов ответить в случае необходимости, заверила его глава.
Лагард также ознакомила с результатами прошлого года и прогнозами экономистов на ближайшие три года. Так, по ее словам, экономическая активность в зоне евро стагнировала в 4-м квартале 2022 года, хотя результат был немного лучше, чем прогнозировался в декабре. Прогноз роста на 2023 год оценивается после пересмотра в 1%, а на 2024-25 годы — в 1,6% (что немного ниже предыдущих прогнозов).
При этом она уточнила, что эти оценки были сделаны до возникновения напряжения на финансовых рынках, которое будет придавать неуверенности относительно экономического роста и инфляции.
Прогноз инфляции будет составлять, согласно расчетам ЕЦБ, в среднем 5,3% в 2023 году, 2,9% — в 2024 году и 2,1% — в 2025-м (без учета энергоносителей и продуктов питания показатели в 2023-2025 годах) составят соответственно 4,6%, 2,5% и 2,2%).
По словам Лагард, цены на энергоносители продолжают выравниваться, но ценовое давление на экономику продолжается. Следовательно, инфляция продолжит расти, энергетический ценовой шок влияет на экономики стран-членов.
«Инфляция обещает быть слишком высокой слишком долго», поэтому Совет управляющих ЕЦБ решил на прошлой неделе поднять три ключевых процентных ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов, чтобы обеспечить своевременный возврат инфляции к среднесрочной цели в 2%, сказала Лагард.
«Основные процентные ставки ЕЦБ остаются ключевым инструментом определения нашей монетарной политики», — отметила она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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