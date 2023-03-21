Банковский сектор устойчив: Лагард уверена в стабильности еврозоны — Finance.ua

Банковский сектор устойчив: Лагард уверена в стабильности еврозоны Сегодня 19:14 — Фондовый рынок

Банковский сектор устойчив: Лагард уверена в стабильности еврозоны

Банковский сектор зоны евро устойчив, а Европейский центробанк в случае необходимости готов поддержать его ликвидность.

Об этом сказала президент Европейского центробанка Кристин Лагард во время «Монетарного диалога» в Европейском парламенте 20 марта.

Выступление Лагард было посвящено перспективам еврозоны и экономики.

«Банковский сектор еврозоны является устойчивым с сильным капиталом и ликвидностью. В любом случае наш набор инструментов полностью пригоден для оказания поддержки ликвидности финансовой системы еврозоны, если это будет необходимо, и сохранения плавного перехода в монетарной политике», — сказала президент Европейского центробанка.

Она приветствовала последние решения и действия швейцарских властей, которые назвала полезными для восстановления нормальных рыночных условий и обеспечения финансовой стабильности. ЕЦБ продолжает внимательно следить за развитием на рынках и готов ответить в случае необходимости, заверила его глава.

Лагард также ознакомила с результатами прошлого года и прогнозами экономистов на ближайшие три года. Так, по ее словам, экономическая активность в зоне евро стагнировала в 4-м квартале 2022 года, хотя результат был немного лучше, чем прогнозировался в декабре. Прогноз роста на 2023 год оценивается после пересмотра в 1%, а на 2024-25 годы — в 1,6% (что немного ниже предыдущих прогнозов).

При этом она уточнила, что эти оценки были сделаны до возникновения напряжения на финансовых рынках, которое будет придавать неуверенности относительно экономического роста и инфляции.

Прогноз инфляции будет составлять, согласно расчетам ЕЦБ, в среднем 5,3% в 2023 году, 2,9% — в 2024 году и 2,1% — в 2025-м (без учета энергоносителей и продуктов питания показатели в 2023-2025 годах) составят соответственно 4,6%, 2,5% и 2,2%).

По словам Лагард, цены на энергоносители продолжают выравниваться, но ценовое давление на экономику продолжается. Следовательно, инфляция продолжит расти, энергетический ценовой шок влияет на экономики стран-членов.

«Инфляция обещает быть слишком высокой слишком долго», поэтому Совет управляющих ЕЦБ решил на прошлой неделе поднять три ключевых процентных ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов, чтобы обеспечить своевременный возврат инфляции к среднесрочной цели в 2%, сказала Лагард.

«Основные процентные ставки ЕЦБ остаются ключевым инструментом определения нашей монетарной политики», — отметила она.

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Укрінформ По материалам:

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