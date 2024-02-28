Банки получили в январе 16,8 млрд грн чистой прибыли — Finance.ua

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Банки получили в январе 16,8 млрд грн чистой прибыли

Кредит&Депозит
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Банки получили в январе 16,8 млрд грн чистой прибыли
Банки получили в январе 16,8 млрд грн чистой прибыли
В январе 2024 года украинские банки получили 16,762 млрд грн чистой прибыли, что на 2,068 млрд грн или на 14% больше, чем в январе 2023 года.
Чистая прибыль возросла, несмотря на увеличение ставки налогообложения: в январе 2023-го банки платили 18% налога, тогда как с 1 января ставка налога составляет 25%.
Банки увеличили уплату налога с 2,275 млрд грн до 3,698 млрд грн, но все равно получили большую чистую прибыль.

Почему так произошло

Это произошло благодаря тому, что доходы росли быстрее (+9%), чем расходы (+6%) банков.
Процентные доходы, составляющие 68,8% всех доходов, выросли на 22%.
Процентные расходы возросли больше (+37%), но они занимают только 39,2% в структуре расходов.
В то время как одни банки увеличивали отчисления в резервы под NPL, другие банки расформировали резервы. В целом состоялось чистое расформирование на 1,253 млрд грн, что дополнительно увеличило прибыльность.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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