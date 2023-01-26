Банки перестали получать от ФРП компенсации по льготным ставкам по «Доступной ипотеке 7%» — Finance.ua
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Банки перестали получать от ФРП компенсации по льготным ставкам по «Доступной ипотеке 7%»

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С 2022 года Фонд развития предпринимательства (ФРП) больше не выплачивает банкам компенсации льготной ставки по правительственной программе «Доступная ипотека 7%», что связано с соответствующим решением Кабмина.
Выяснилось, что правительство внесло изменения в финансирование программы, в связи с чем компенсация процентов фондом прекращена. Согласно решению Кабмина, сопровождение программы «Доступная ипотека 7%» и компенсация процентов должна осуществляться ФРП только до 31 декабря 2022 года. Компенсацию процентов до этого времени профинансировали на 100%.
«Предоставление государственной поддержки и сопровождение программы с 1 января 2023 года осуществляется ЧАО «Укрфинжилье», — уточнили в ФРП.
Указанная Украинская финансовая жилищная компания («Укрфинжилье») осенью 2021 года была объединена с бывшим Государственным ипотечным учреждением, получив все права и обязанности по договорам, заключенным с ним.
Напомним, банки из-за войны полностью остановили ипотечное кредитование в начале полномасштабного вторжения. Однако с осени взять кредит на покупку жилья стало проще — с октября правительство перезапустило программу льготной ипотеки.
Для получения ипотечного кредита кандидат должен быть платежеспособным, старше 18 лет и младше 70 лет на дату выполнения обязательств по договору, не быть под санкциями.

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По материалам:
Діло
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