Банки перестали получать от ФРП компенсации по льготным ставкам по «Доступной ипотеке 7%» — Finance.ua

Банки перестали получать от ФРП компенсации по льготным ставкам по «Доступной ипотеке 7%» Сегодня 15:15

С 2022 года Фонд развития предпринимательства (ФРП) больше не выплачивает банкам компенсации льготной ставки по правительственной программе «Доступная ипотека 7%», что связано с соответствующим решением Кабмина.

Выяснилось, что правительство внесло изменения в финансирование программы, в связи с чем компенсация процентов фондом прекращена. Согласно решению Кабмина, сопровождение программы «Доступная ипотека 7%» и компенсация процентов должна осуществляться ФРП только до 31 декабря 2022 года. Компенсацию процентов до этого времени профинансировали на 100%.

«Предоставление государственной поддержки и сопровождение программы с 1 января 2023 года осуществляется ЧАО «Укрфинжилье», — уточнили в ФРП.

Указанная Украинская финансовая жилищная компания («Укрфинжилье») осенью 2021 года была объединена с бывшим Государственным ипотечным учреждением, получив все права и обязанности по договорам, заключенным с ним.

Напомним, банки из-за войны полностью остановили ипотечное кредитование в начале полномасштабного вторжения. Однако с осени взять кредит на покупку жилья стало проще — с октября правительство перезапустило программу льготной ипотеки.

Для получения ипотечного кредита кандидат должен быть платежеспособным, старше 18 лет и младше 70 лет на дату выполнения обязательств по договору, не быть под санкциями.

Діло По материалам:

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