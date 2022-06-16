Банк признали неплатежеспособным: что делать вкладчикам — Finance.ua

Банк признали неплатежеспособным: что делать вкладчикам

К сожалению, нестабильная экономическая ситуация в стране в целом и на рынке банковских услуг продолжает способствовать тому, что все больше банков сталкиваются со значительными трудностями, которые ставят под угрозу их существование. Поэтому клиентам банков — как юридическим, так и физическим лицам — следует учитывать это.

Недавно Национальный банк Украины признал один из старейших украинских банков «Мегабанк» неплатежеспособным. Что делать вкладчикам и субъектам хозяйствования в такой ситуации — рассказали эксперты Бюро бесплатной правовой помощи.

Права вкладчиков, если банк признан неплатежеспособным

Сначала определимся с терминами.

Неплатежеспособный банк — это банк, который не может в течение одного месяца выполнить законные требования кредиторов (физических и юридических лиц).

Кредитор — юридическое или физическое лицо (физическое лицо — предприниматель), имеющее документально подтвержденные требования к банку относительно его имущественных обязательств.

Временная администрация — процедура вывода банка с рынка, вводимого Фондом в отношении неплатежеспособного банка. Временная администрация составляет реестр кредиторов, утверждаемый Фондом гарантирования вкладов.

Что же происходит, когда банк признают неплатежеспособным

Кредитор банка должен своевременно заявить свои требования, а именно сделать это в течение 30 дней со дня опубликования в газете «Урядовий кур’єр» или «Голос України» объявления о начале ликвидации банка. Сделать это можно, направив письменное заявление в Фонд по адресу, указанному в объявлении о ликвидации банка, либо непосредственно по местонахождению банка/обособленного подразделения банка (отделения, филиала, представительства). Требования могут заявляться как с определением суммы, так и без такого определения.

Любые требования кредиторов, поступившие после 30 дней со дня опубликования Фондом сведений о ликвидации банка, считаются погашенными, кроме требований вкладчиков в пределах гарантированной Фондом суммы возмещения по вкладам.

Согласно письменным заявлениям кредиторов формируется реестр акцептованных требований кредиторов. Он содержит сведения о каждом кредиторе, размере (сумме) его требований по денежным обязательствам, очередности удовлетворения каждого требования. После утверждения исполнительной дирекцией Фонда реестра информация об этом размещается на сайтах Фонда и ликвидируемого банка, а также в доступных для посетителей местах помещений неплатежеспособного банка. Кредиторы банка, требования которых акцептованы, имеют право бесплатно получить включенную в реестр информацию о себе после обращения и устной идентификации в банке.

Удовлетворяются кредиторские требования согласно очередности — о начале удовлетворения требований кредиторов определенной очереди публикуется соответствующее объявление на официальных веб-страницах Фонда и банка. Требования кредиторов каждой следующей очереди удовлетворяются по мере поступления денежных средств от продажи имущества (активов) банка после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Закон «О гарантировании вкладов физических лиц» предоставляет физическим лицам — предпринимателям такие же гарантии, что и простым гражданам. Однако юридические лица таких гарантий, как физлица, не имеют.

Первый вопрос, безусловно, возникающий при известии о временной администрации в банке, обслуживающем текущий счет юрлица, таков: можно ли каким-то образом забрать собственные средства?

Но после того, как НБУ вводит временную администрацию в банке, движение денежных средств на счетах клиента ограничивается. Поэтому средства, оставшиеся на счетах предприятия в гривнах и иностранной валюте, могут быть квалифицированы как сомнительная дебиторская задолженность, поскольку есть неуверенность погашения таких сумм банком-должником.

Кто и в каком порядке должен будет удовлетворять эти требования, будет зависеть от того, что произойдет с банком после завершения режима временной администрации. Среди возможных вариантов:

продажа активов и обязательств банка другому субъекту — банку, инвестору (в этом случае предприятие получит возможность вернуть свои средства у нового дебитора, что примет на себя обязательства банка);

или его ликвидация (останется только рассчитывать, что активов горе-банка хватит для возврата вклада).

«То есть гарантий нет. Будет процедура банкротства. В процессе возможна так называемая санация — кто станет правопреемником этого банка. Тогда к правопреемнику перейдут права и обязанности. И он уже будет рассчитываться с юрлицами. Если не будет санации, то в процессе ликвидации банка будет продано имущество, взыскана дебиторская задолженность, и в рамках этого удовлетворены требования кредиторов (этих юрлиц). Кому хватит в порядке очереди. Процедура банкротства будет происходить в судебном порядке и нужно будет подавать заявление в суд в рамках этого производства», — рассказали в Бюро.

Право на возмещение средств по банковскому вкладу

Начать выплаты гарантированного возмещения Фонд должен не позднее 20-го рабочего дня со дня начала процедуры вывода банка с рынка.

После начала процедуры ликвидации банка реализовать право на возмещение средств могут все вкладчики независимо от срока действия договора.

Следовательно, вкладчик приобретает право на возмещение средств при наступлении следующих обстоятельств:

принятие НБУ решения о признании банка неплатежеспособным;

наличие на дату принятия такого решения вклада, открытого к указанной дате, на сумму более 10 грн;

составление и утверждение реестров вкладчиков, имеющих право на возмещение, с указанием суммы выплат для каждого вкладчика;

опубликование Фондом объявления о начале выплат возмещения на своем веб-сайте и в газете («Правительственный курьер» или «Голос Украины»).

Какие средства ФГВФЛ не возвращает

Не все средства подлежат возмещению. Так, Фондом не возмещаются средства по вкладам:

переданные банку в доверительное управление;

по вкладу в размере менее 10 гривен;

по сберегательным и депозитным сертификатам банков;

размещенные на вклад в банке лицом, являющимся связанным с банком лицом или являющимся таким лицом в течение года до дня принятия Национальным банком Украины решения об отнесении такого банка к категории неплатежеспособных;

размещенные на вклад в банке лицом, предоставлявшим банку профессиональные услуги как аудитор, оценщик, в случае если со дня прекращения предоставления услуг до дня принятия Национальным банком Украины решения об отнесении такого банка к категории неплатежеспособных не прошел один год;

размещенные на вклад собственником существенного участия банка;

по вкладам в банке, по которым вкладчики на индивидуальной основе получают от банка проценты по договорам, заключенным на условиях, не являющихся текущими рыночными условиями в соответствии со статьей 52 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», или имеют другие финансовые привилегии от банка;

по вкладу в банке, если такой вклад используется вкладчиком как средство обеспечения выполнения другого обязательства перед этим банком, в полном объеме вклада в день выполнения обязательств;

по вкладам в филиалах иностранных банков;

по вкладам в банковских металлах;

размещенные на счетах, находящихся под арестом по решению суда.

Можно ли не платить по кредиту, если банк признан неплатежеспособным

Для тех, кто брал кредиты в « Мегабанк е», обязательства остаются в силе.

Отнесение банка к категории неплатежеспособных не прекращает действие кредитных договоров. Заемщик обязан вернуть банку основную сумму долга и уплатить проценты в размерах и в сроки, установленные договором.

Так, в «Мегабанке» введена временная администрация от Фонда гарантирования вкладов, которая действует со 2 июня по 2 июля. В этот период можно продолжать уплачивать долг по кредиту на реквизиты, указанные в кредитном договоре.

После 2 июля платить кредитную задолженность нужно будет на открытый в Национальном банке Украины накопительный счет, реквизиты накопительного счета будут размещены на сайте «Мегабанка» и на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Погасить кредит можно:

через отделение любого работающего банка согласно его тарифам;

с помощью дистанционных каналов работающих банков (онлайн-банкинг, мобильные приложения);

наличными через платежные терминалы;

наличными через кассы работающих отделений «Мегабанк».

К сожалению, советов, которые бы полностью позволили вернуть средства из проблемного банка при введении временной администрации, не существует. Однако пристальное внимание к работе и своевременное получение информации о состоянии дел в банке позволит избежать лишних трудностей и сделать все возможное для оптимального выхода из ситуации.

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