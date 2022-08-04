Банк Англии повысил учетную ставку, ожидает рецессии — Finance.ua

Банк Англии повысил учетную ставку, ожидает рецессии Сегодня 16:12 — Кредит&Депозит

Банк Англии повысил учетную ставку, ожидает рецессии

Центробанк Британии повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов до 1,75% и совершил наибольший скачок в ставке с 1995 года — регулятор ожидает, что в конце года страна войдет в рецессию.

Об этом сообщает пресс-служба Банка Англии.

За такое решение проголосовали 8 из 9 членов Комитета по монетарной политике. Предпосылками такого решения являются инфляционное давление в Великобритании и остальной Европе, которое значительно усилилось с предыдущего заседания Комитета.

В результате роста розничных цен на энергоносители будет усиливаться падение реальных доходов домохозяйств и еще больше расти инфляция в стране в краткосрочной перспективе.

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Банк Англии ожидает, что инфляция опередит майский прогноз и вырастет с 9,4% в июне до более чем 13% в 4 квартале 2022 года и будет оставаться на очень высоком уровне в течение большей части 2023 года, прежде чем упасть до целевого значения 2% через два года. .

Также замедляется рост ВВП Великобритании. Рост цен на газ привел к очередному значительному ухудшению перспектив деятельности в Соединенном Королевстве и остальной Европе. По прогнозам, Великобритания войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. Прогнозируется, что реальный доход домохозяйства после налогообложения резко упадет в 2022 и 2023 гг., а потребление сократится.

Центробанк сигнализирует, что готов по необходимости «действовать решительно» в ответ на признаки более стойкого инфляционного давления.

Кроме того, Банк Англии планирует начать продажу гособлигаций вскоре после следующего заседания в сентябре, при условии надлежащих экономических и рыночных условий.

Справка Finance.ua:

Банк Англии на предыдущем заседании объявил о повышении ключевой ставки с 0,75% до 1% — это максимальный уровень за 13 лет. Регулятор был первым из крупных центробанков, начавших цикл повышения ставки в ответ на ускоряющуюся инфляцию в мире;

впоследствии к нему присоединились Европейский центробанк и Федрезерв США.

Економічна Правда По материалам:

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