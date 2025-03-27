Автострахование в Польше: цены и как оформить — Finance.ua

Автострахование в Польше: цены и как оформить Сегодня 09:05 — Страхование

Автострахование в Польше: цены и как оформить

Без обязательного страхования авто в Польше (obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, далее OC) ездить строго запрещено.

Об этом пишет Ukrainian in Poland.

Штрафы за просроченную или отсутствующую страховку

Размеры штрафных санкций за езду на автомобиле без страховки зависят от размеров минимальной заработной платы и пересчитываются ровно раз в год. Максимальный размер составляет 200% минималки для легкового транспорта и 300% для грузового соответственно.

Владельцам легковых автомобилей:

до 3 дней — 1 870 злотых;

от 4 до 14 дней — 4 670 злотых;

более 14 дней — 9330 злотых.

Водителям автобусов и грузовиков:

до 3 дней — 2 800 злотых;

от 4 до 14 дней — 7 000 злотых;

более 14 дней — 14 000 злотых.

Для мотоциклов:

до 3 дней — 310 злотых;

от 4 до 14 дней — 780 злотых;

более 14 дней — 1560 злотых.

Избежать штрафов возможно, но для этого нужно:

иметь при себе подтверждение страхового полиса за требуемый период. иметь подтверждение факта дарения, продажи, утилизации или кражи автомобиля.

Страхование авто в Польше может быть продлено автоматически при обязательном соблюдении следующих условий:

срок предыдущего страхования был не менее года;

все платежи вносились своевременно;

договорные обязательства между страховой компанией и владельцем транспортного средства не были расторгнуты;

автотранспорт находится во владении того же владельца, поэтому при его смене новый полис нужно оформить до прекращения действия предыдущего договора.

Авто на заграничной регистрации

Если по прибытии автомобиля на иностранной регистрации вы не зарегистрировали его в Польше, вы все равно обязаны иметь страховку. В таких случаях польские страховщики предлагают полис OC Graniczna.

Что такое OC Graniczna, и сколько стоит ее оформление

OC Graniczna относится к особому виду страхования транспортных средств, проходивших регистрацию за пределами Польши и других стран Евросоюза. Этот вид относится к обязательному страхованию.

Если у вас есть Зеленая карта, то оформление OC Graniczna не понадобится. Однако если она закончилась или ее вообще нет, то такой вид страхования будет отличным вариантом выхода из сложившейся ситуации.

Для покупки такой страховки достаточно обратиться в любую страховую компанию. Стоимость такого полиса будет зависеть от обстоятельств, которые будут учитываться при расчете, но в среднем цена варьируется от 20 до 400 злотых в некоторых случаях.

Что влияет на стоимость страхования авто в Польше

Одним из основополагающих факторов при формировании стоимости страхового полиса является оценка технического состояния вашего транспортного средства. Для этого страховые компании принимают во внимание марку, модель и объем двигателя авто, что дает представление о мощности и скоростных рисках автомобиля. Существенно влияют на стоимость и габариты ТС, чем больше, тем большую сумму придется заплатить его владельцу за обязательное страхование.

Кроме того, страховые компании учитывают возраст водителя, его опыт вождения и историю безаварийного поведения на дороге. Сумма страхового полиса может во многом зависеть от региона проживания, какова там плотность движения и статистика ДТП.

Средняя цена страховки

По данным сайта Rankomat. pl, средняя цена OC в январе 2025 года составила 693 zł. Средняя стоимость страхования в Варшаве и Гданьске составляет 827−925 злотых, а в Жешуве и Люблине — 689 — 732 злотых.

Пошаговая инструкция по оформлению страховки авто в Польше

Начать с выбора надежной страховой компании и четко определиться, будете ли вы брать дополнительные услуги (можно случайно купить еще доп. услуг больше, чем стоимость самой страховки). Зайти на сайт компании и подобрать подходящий вам полис. Если самостоятельно сложно определиться с подходящим вариантом, обратитесь за помощью к онлайн-консультанту, который сможет ответить на все интересующие вас вопросы. После выбора подходящего варианта страхового полиса прямо на сайте компании вы сможете воспользоваться онлайн-калькулятором и посчитать приблизительную стоимость страхования вашего транспортного средства. Для этого вам потребуется ввести номер регистрации и марку автомобиля. Далее следует внести страховой платеж. Сделать это можно онлайн прямо на сайте компании или подойти прямо в офис. Обычно договор заключается сроком на год, и почти в каждой компании можно оплатить полученную страховую сумму в рассрочку.

Первое, на что стоит обратить внимание перед оформлением страхового полиса, так это наличие пакета всех необходимых документов, таких как:

свидетельство о регистрации (это основной документ, в котором содержится вся информация о транспортном средстве);

удостоверение водителя;

документ, подтверждающий право на пребывание в Польше (виза, карта побыту и т. п. );

); предыдущий страховой полис (если есть).

Несмотря на то, что законодательно это не предусмотрено, многие страховые компании в Польше требуют наличие идентификатора PESEL. Несмотря на это, оформление полиса без PESEL все же возможно, но это существенно сократит выбор страховщиков.

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