Сколько договоров ОСАГО заключили украинские страховые компании за 1 полугодие 2025 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько договоров ОСАГО заключили украинские страховые компании за 1 полугодие 2025 года

Страхование
19
Сколько договоров ОСАГО заключили украинские страховые компании за 1 полугодие 2025 года
Сколько договоров ОСАГО заключили украинские страховые компании за 1 полугодие 2025 года, oneclick.ua
За январь-июнь 2025 года страховыми компаниями Украины было заключено более 3,4 миллионов договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО).
Это на 6,45% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Об этом пишет МТСБУ.
Читайте также
Подавляющее большинство договоров — 99,6% - были оформлены в электронном виде.
Такая тенденция является результатом постепенного внедрения обновленных норм законодательства, согласно которым с 2026 года все договоры ОСАГО должны заключаться исключительно в цифровой форме.
Переход к электронному формату обеспечивает более высокий уровень прозрачности и контроля, способствует уменьшению случаев подделки полисов и снижению уровня мошенничества на рынке автострахования.
Читайте также
В первом полугодии 2024 года доля электронных договоров составляла всего 74,8% от общего количества заключенных договоров ОСАГО.
Страхование автомобиля: выбирайте автогражданку от лучших страховых компаний Украины:

Купить автогражданку (ОСАГО)

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems