Сколько договоров ОСАГО заключили украинские страховые компании за 1 полугодие 2025 года — Finance.ua

Сколько договоров ОСАГО заключили украинские страховые компании за 1 полугодие 2025 года
За январь-июнь 2025 года страховыми компаниями Украины было заключено более 3,4 миллионов договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО).
Это на 6,45% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Об этом пишет МТСБУ.
Подавляющее большинство договоров — 99,6% - были оформлены в электронном виде.
Такая тенденция является результатом постепенного внедрения обновленных норм законодательства, согласно которым с 2026 года все договоры ОСАГО должны заключаться исключительно в цифровой форме.
Переход к электронному формату обеспечивает более высокий уровень прозрачности и контроля, способствует уменьшению случаев подделки полисов и снижению уровня мошенничества на рынке автострахования.
В первом полугодии 2024 года доля электронных договоров составляла всего 74,8% от общего количества заключенных договоров ОСАГО.
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