Сколько договоров ОСАГО заключили украинские страховые компании за 1 полугодие 2025 года — Finance.ua

Сколько договоров ОСАГО заключили украинские страховые компании за 1 полугодие 2025 года Сегодня 16:03 — Страхование

Сколько договоров ОСАГО заключили украинские страховые компании за 1 полугодие 2025 года, oneclick.ua

За январь-июнь 2025 года страховыми компаниями Украины было заключено более 3,4 миллионов договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев ( ОСАГО ).

Это на 6,45% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом пишет МТСБУ.

Подавляющее большинство договоров — 99,6% - были оформлены в электронном виде.

Такая тенденция является результатом постепенного внедрения обновленных норм законодательства, согласно которым с 2026 года все договоры ОСАГО должны заключаться исключительно в цифровой форме.

Переход к электронному формату обеспечивает более высокий уровень прозрачности и контроля, способствует уменьшению случаев подделки полисов и снижению уровня мошенничества на рынке автострахования.

В первом полугодии 2024 года доля электронных договоров составляла всего 74,8% от общего количества заключенных договоров ОСАГО.

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