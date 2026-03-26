Автогражданка 2026: что изменилось в урегулировании ДТП Сегодня 17:08 — Страхование

Оформление ДТП онлайн

Система урегулирования ДТП по полису ОСАГО за последние годы существенно изменилась. Основные новации заложили еще в 2025 году, но сейчас они стали полноценно работать на практике.

Для водителей это означает более простой алгоритм действий: меньше бюрократии, более скорые выплаты и больше возможностей оформить все самостоятельно без привлечения полиции. Особенно это заметно в случае незначительных ДТП с участием двух автомобилей.

Со ссылкой на МТСБУ рассказываем о главных изменениях, которые уже действуют для автогражданки.

Европротокол онлайн: быстрее и без полиции

Сегодня все больше аварий водители оформляют самостоятельно (при соблюдении условий его применения ). По итогам 2025 года 46% ДТП были зафиксированы без полиции — фактически каждый второй случай.

Европротокол позволяет избежать административной ответственности (не изымается водительское удостоверение, материалы дела не передаются в суд, штраф за нарушение ПДД не налагается).

Главные изменения в Европротоколах:

отменен лимит выплат по Европротоколом (ранее 80 тыс. грн);

возмещение теперь — в пределах страховой суммы до 250 тыс. грн;

оформление доступно онлайн через сервис электронный Европротокол.

Как говорят в МТСБУ, электронный формат значительно упростил процесс:

система подсказывает, как правильно заполнить данные;

автоматически проверяет данные;

сразу передает документы страховой — больше не нужно в течение трех дней ехать к страховщику и писать заявления.

Фактически достаточно оформить все со смартфона, добавить фото и подтвердить данные — и дело уже в работе.

Прямое урегулирование

получить выплату в своей страховой компании, а не у страховщика виновника ( Еще одно важное изменение — водитель теперь может в предусмотренных законом случаях ).

Как это работает:

после ДТП вы обращаетесь к своему страховщику;

компания самостоятельно регулирует все вопросы;

выплата производится быстрее и с меньшими контактами.

Система стала обязательной для всех страховщиков ОСАГО. К ней также присоединилось МТСБУ, что позволяет получить выплату даже в более сложных случаях (например, если у виновника нет полиса).

В итоге:

сроки урегулирования сократились вдвое;

максимальный срок принятия решения уменьшен с 90 до 60 дней.

Ремонт на СТО вместо «денежной оценки»

Одно из ключевых изменений в обновленной автогражданке — переход к модели реального восстановления авто. Как говорят в МТСБУ, автомобиль должен быть восстановлен до состояния, в котором он находился до ДТП.

Что изменилось:

страховая обязана предложить потерпевшему не менее трех СТО для ремонта;

для авто, которые на гарантии — восстановление производится на авторизованном сервисе производителя;

также возможен ремонт на выбранном СТО (по согласованию).

Важно:

средства сразу перечисляются на СТО;

водитель не участвует в расчетах;

отменены коэффициент износа и франшиза.

Это означает более полное покрытие расходов и меньше хлопот для владельца авто.

«Для водителя это означает максимальный комфорт: не нужно искать мастеров, сравнивать цены или договариваться о стоимости работ. Достаточно передать авто на СТО — все дальнейшие организационные и финансовые вопросы берет на себя страховая компания», — добавляют специалисты.

Альтернативно водитель может выбрать денежную выплату, однако в этом случае ее размер уменьшается на размер НДС (20%). Ремонт на СТО позволяет восстановить автомобиль без дополнительных расходов со стороны водителя.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.