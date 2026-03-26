Автогражданка 2026: что изменилось в урегулировании ДТП
Система урегулирования ДТП по полису ОСАГО за последние годы существенно изменилась. Основные новации заложили еще в 2025 году, но сейчас они стали полноценно работать на практике.
Для водителей это означает более простой алгоритм действий: меньше бюрократии, более скорые выплаты и больше возможностей оформить все самостоятельно без привлечения полиции. Особенно это заметно в случае незначительных ДТП с участием двух автомобилей.
Со ссылкой на МТСБУ рассказываем о главных изменениях, которые уже действуют для автогражданки.
Европротокол онлайн: быстрее и без полиции
Сегодня все больше аварий водители оформляют самостоятельно (при соблюдении условий его применения). По итогам 2025 года 46% ДТП были зафиксированы без полиции — фактически каждый второй случай.
Европротокол позволяет избежать административной ответственности (не изымается водительское удостоверение, материалы дела не передаются в суд, штраф за нарушение ПДД не налагается).
Главные изменения в Европротоколах:
- отменен лимит выплат по Европротоколом (ранее 80 тыс. грн);
- возмещение теперь — в пределах страховой суммы до 250 тыс. грн;
- оформление доступно онлайн через сервис электронный Европротокол.
Как говорят в МТСБУ, электронный формат значительно упростил процесс:
- система подсказывает, как правильно заполнить данные;
- автоматически проверяет данные;
- сразу передает документы страховой — больше не нужно в течение трех дней ехать к страховщику и писать заявления.
Фактически достаточно оформить все со смартфона, добавить фото и подтвердить данные — и дело уже в работе.
Прямое урегулирование
Еще одно важное изменение — водитель теперь может получить выплату в своей страховой компании, а не у страховщика виновника (в предусмотренных законом случаях).
Как это работает:
- после ДТП вы обращаетесь к своему страховщику;
- компания самостоятельно регулирует все вопросы;
- выплата производится быстрее и с меньшими контактами.
Система стала обязательной для всех страховщиков ОСАГО. К ней также присоединилось МТСБУ, что позволяет получить выплату даже в более сложных случаях (например, если у виновника нет полиса).
В итоге:
- сроки урегулирования сократились вдвое;
- максимальный срок принятия решения уменьшен с 90 до 60 дней.
Ремонт на СТО вместо «денежной оценки»
Одно из ключевых изменений в обновленной автогражданке — переход к модели реального восстановления авто. Как говорят в МТСБУ, автомобиль должен быть восстановлен до состояния, в котором он находился до ДТП.
Что изменилось:
- страховая обязана предложить потерпевшему не менее трех СТО для ремонта;
- для авто, которые на гарантии — восстановление производится на авторизованном сервисе производителя;
- также возможен ремонт на выбранном СТО (по согласованию).
Важно:
- средства сразу перечисляются на СТО;
- водитель не участвует в расчетах;
- отменены коэффициент износа и франшиза.
Это означает более полное покрытие расходов и меньше хлопот для владельца авто.
«Для водителя это означает максимальный комфорт: не нужно искать мастеров, сравнивать цены или договариваться о стоимости работ. Достаточно передать авто на СТО — все дальнейшие организационные и финансовые вопросы берет на себя страховая компания», — добавляют специалисты.
Альтернативно водитель может выбрать денежную выплату, однако в этом случае ее размер уменьшается на размер НДС (20%). Ремонт на СТО позволяет восстановить автомобиль без дополнительных расходов со стороны водителя.
