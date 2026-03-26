0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Автогражданка 2026: что изменилось в урегулировании ДТП

Страхование
17
Оформление ДТП онлайн
Оформление ДТП онлайн
Система урегулирования ДТП по полису ОСАГО за последние годы существенно изменилась. Основные новации заложили еще в 2025 году, но сейчас они стали полноценно работать на практике.
Для водителей это означает более простой алгоритм действий: меньше бюрократии, более скорые выплаты и больше возможностей оформить все самостоятельно без привлечения полиции. Особенно это заметно в случае незначительных ДТП с участием двух автомобилей.
Со ссылкой на МТСБУ рассказываем о главных изменениях, которые уже действуют для автогражданки.

Европротокол онлайн: быстрее и без полиции

Сегодня все больше аварий водители оформляют самостоятельно (при соблюдении условий его применения). По итогам 2025 года 46% ДТП были зафиксированы без полиции — фактически каждый второй случай.
Европротокол позволяет избежать административной ответственности (не изымается водительское удостоверение, материалы дела не передаются в суд, штраф за нарушение ПДД не налагается).
Главные изменения в Европротоколах:
  • отменен лимит выплат по Европротоколом (ранее 80 тыс. грн);
  • возмещение теперь — в пределах страховой суммы до 250 тыс. грн;
  • оформление доступно онлайн через сервис электронный Европротокол.
Как говорят в МТСБУ, электронный формат значительно упростил процесс:
  • система подсказывает, как правильно заполнить данные;
  • автоматически проверяет данные;
  • сразу передает документы страховой — больше не нужно в течение трех дней ехать к страховщику и писать заявления.
Фактически достаточно оформить все со смартфона, добавить фото и подтвердить данные — и дело уже в работе.

Прямое урегулирование

Еще одно важное изменение — водитель теперь может получить выплату в своей страховой компании, а не у страховщика виновника (в предусмотренных законом случаях).
Как это работает:
  • после ДТП вы обращаетесь к своему страховщику;
  • компания самостоятельно регулирует все вопросы;
  • выплата производится быстрее и с меньшими контактами.
Система стала обязательной для всех страховщиков ОСАГО. К ней также присоединилось МТСБУ, что позволяет получить выплату даже в более сложных случаях (например, если у виновника нет полиса).
В итоге:
  • сроки урегулирования сократились вдвое;
  • максимальный срок принятия решения уменьшен с 90 до 60 дней.

Ремонт на СТО вместо «денежной оценки»

Одно из ключевых изменений в обновленной автогражданке — переход к модели реального восстановления авто. Как говорят в МТСБУ, автомобиль должен быть восстановлен до состояния, в котором он находился до ДТП.
Что изменилось:
  • страховая обязана предложить потерпевшему не менее трех СТО для ремонта;
  • для авто, которые на гарантии — восстановление производится на авторизованном сервисе производителя;
  • также возможен ремонт на выбранном СТО (по согласованию).
Важно:
  • средства сразу перечисляются на СТО;
  • водитель не участвует в расчетах;
  • отменены коэффициент износа и франшиза.
Это означает более полное покрытие расходов и меньше хлопот для владельца авто.
«Для водителя это означает максимальный комфорт: не нужно искать мастеров, сравнивать цены или договариваться о стоимости работ. Достаточно передать авто на СТО — все дальнейшие организационные и финансовые вопросы берет на себя страховая компания», — добавляют специалисты.
Альтернативно водитель может выбрать денежную выплату, однако в этом случае ее размер уменьшается на размер НДС (20%). Ремонт на СТО позволяет восстановить автомобиль без дополнительных расходов со стороны водителя.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems