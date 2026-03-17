ДТП без стресса: как автогражданка защищает водителей и их кошельки
Автогражданка — это не только формальное требование для водителей, но и инструмент, который реально защищает от больших затрат в случае ДТП. Полис позволяет избежать серьезных финансовых потерь и упрощает урегулирование аварийных ситуаций.
Со ссылкой на МТСБУ рассказываем, почему автогражданка — это важно.
Компенсация ущерба и защита от расходов
Если ДТП произошло по вине водителя, автогражданка покрывает расходы пострадавшим. Страховая компания компенсирует:
- ремонт поврежденного автомобиля;
- расходы на лечение пострадавших;
- восстановление имущества.
Без полиса все эти расходы пришлось бы оплачивать без помощи других, что может вылиться в значительные суммы.
Выплаты даже если виноват другой водитель
В случае аварии по вине другого участника движения водитель также имеет право на компенсацию как за поврежденный автомобиль, так и за вред здоровью.
Выплаты гарантированы даже в ситуациях, когда у другого водителя нет действующего полиса.
Оформление ДТП без полиции
Если оба водителя имеют автогражданку, во многих случаях можно обойтись без вызова полиции — достаточно оформить Европротокол.
Это можно сделать онлайн через сервис «Электронный Европротокол», после чего данные автоматически передаются страховым компаниям для начала урегулирования.
Прямое урегулирование
Пострадавший водитель может обратиться за выплатой в свою страховую компанию, а не к страховщику виновника ДТП.
Такой механизм позволяет быстрее получить компенсацию и значительно упрощает процедуру.
В то же время важно помнить: оформить автогражданку можно только в страховой компании, которая является членом МТСБУ. Актуальный перечень доступен на сайте МТСБУ по ссылке.
ДТП без стресса: как автогражданка защищает водителей и их кошельки
