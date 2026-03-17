ДТП без стресса: как автогражданка защищает водителей и их кошельки Сегодня 16:06 — Страхование

Страховая компания анализирует ДТП для выплаты потерпевшим

Автогражданка — это не только формальное требование для водителей, но и инструмент, который реально защищает от больших затрат в случае ДТП. Полис позволяет избежать серьезных финансовых потерь и упрощает урегулирование аварийных ситуаций.

Со ссылкой на МТСБУ рассказываем, почему автогражданка — это важно.

Компенсация ущерба и защита от расходов

Если ДТП произошло по вине водителя, автогражданка покрывает расходы пострадавшим. Страховая компания компенсирует:

ремонт поврежденного автомобиля;

расходы на лечение пострадавших;

восстановление имущества.

Без полиса все эти расходы пришлось бы оплачивать без помощи других, что может вылиться в значительные суммы.

Выплаты даже если виноват другой водитель

В случае аварии по вине другого участника движения водитель также имеет право на компенсацию как за поврежденный автомобиль, так и за вред здоровью.

Выплаты гарантированы даже в ситуациях, когда у другого водителя нет действующего полиса.

Оформление ДТП без полиции

Если оба водителя имеют автогражданку, во многих случаях можно обойтись без вызова полиции — достаточно оформить Европротокол.

Это можно сделать онлайн через сервис «Электронный Европротокол», после чего данные автоматически передаются страховым компаниям для начала урегулирования.

Прямое урегулирование

Пострадавший водитель может обратиться за выплатой в свою страховую компанию, а не к страховщику виновника ДТП.

Такой механизм позволяет быстрее получить компенсацию и значительно упрощает процедуру.

В то же время важно помнить: оформить автогражданку можно только в страховой компании, которая является членом МТСБУ. Актуальный перечень доступен на сайте МТСБУ по ссылке

