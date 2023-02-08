Автогаз подешевел на 1,3% до 25,61 гривны за литр — Finance.ua

Автогаз подешевел на 1,3% до 25,61 гривны за литр Сегодня 19:14 — Личные финансы

В среду, 8 февраля, по сравнению со вторником, 7 февраля, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз снизились на 1,3% до 25,61 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 48,82 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на 52,00 гривны за литр.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС.

Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 48,82 гривны за литр.

Средние цены на дизельное топливо сохранились на 52,00 гривны за литр.

Средние цены на газ снизились на 1,3% с 25,95 грн/л до 25,61 грн/л.

Во вторник, 7 февраля, по сравнению с понедельником, 6 февраля, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз, бензин марки Евро-95 и дизельное топливо марки «Евро» снизились на 0,3-2,4% до 25,95 −52,00 гривны за литр.

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Українські Новини По материалам:

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