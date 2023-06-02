Авиакомпании Китая стали облетать россию во время полета в США, — Reuters — Finance.ua
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Авиакомпании Китая стали облетать россию во время полета в США, — Reuters

Фондовый рынок
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Китайские авиакомпании стали избегать полетов над российским воздушным пространством во время утвержденных рейсов в США и из США.
Об этом пишет Reuters.
В ответ на запрет Вашингтоном российских полетов над США, россия запретила авиакомпаниям США и другим иностранным перевозчикам летать над своим воздушным пространством.
Согласно данным FlightAware, китайские рейсы, недавно одобренные Вашингтоном, стали облетать воздушное пространство россии, тогда как ранее одобренные рейсы — все еще используют его.
Как пишет издание, с мая Министерство транспорта США заявило, что разрешит авиакомпаниям Китая увеличить количество пассажирских рейсов в США до 12 еженедельных рейсов в оба конца. Это, со своей стороны, равно количеству рейсов, разрешенных Пекином для американских перевозчиков.
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Помощник министра обороны США по авиации и международным отношениям Энни Петсонк отказалась отвечать на вопрос, было ли утверждение дополнительных рейсов условием для отказа от российского воздушного пространства.
«Прямые рейсы имеют важное значение для увеличения взаимных визитов между китайским и американским народами. Мы надеемся, что возобновление большего количества рейсов будет способствовать увеличению потока людей и торговли между двумя странами», — отметил пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пенг.

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По материалам:
РБК-Україна
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