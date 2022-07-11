Apple запатентовала технологию для предотвращения аварий, ДТП и несчастных случаев — Finance.ua

Apple запатентовала технологию для предотвращения аварий, ДТП и несчастных случаев Сегодня 03:26 — Фондовый рынок

«Яблочная компания» намеревается осовременить наушники AirPods за счет добавления нескольких интересных опций. В их числе — функция предотвращения несчастных случаев на дорогах и в шумных местах вроде стройплощадок.

О получении «яблочниками» патента на соответствующую технологию сообщает Slashgear. Документ под названием Apple AirPods ProВ предоставлен американским регулятором товарных знаков USPTO.

Суть придуманного купертинцами решения — уменьшение громкости звучания контента с целью обеспечения восприятия владельцами гарнитуры важных окружающих звуков (сигнализации, сирен экстренных служб, сигналов воздушной тревоги, гудков автомобильных клаксонов и т.д.)

Отмечается, что за определение направления/скорости движения носителя наушников будет отвечать некая «система фоновых звуков». В основе ее работы — анализ данных GPS и прочих датчиков iPhone и/или Apple Watch. В случае потенциальной опасности для человека, один из наушников самостоятельно уменьшит громкость контента и усилит окружающие звуки. Если этого будет недостаточно, гарнитура AirPods прервет воспроизведение.

Кроме того, если данные айфона и/или «умных» часов зафиксируют движение человека вдоль дороги, то громкость будет снижена на том наушнике, который находится ближе к источнику потенциальной опасности. Иными словами, если автострада расположена слева от носителя гарнитуры, система приглушит звучание контента в левом наушнике, если справа — то, соответственно, в правом.

Если уровень опасности будет расценен как угрожающий, то гарнитура воспроизведет сигнал тревоги, который невозможно будет не услышать.

В патенте также говорится о возможности приглушения и приостановки звучания в ситуациях, требующих максимальной концентрация внимания носителя (например, в учебных заведениях, на рабочем месте и т.п.).

В документе присутствует упоминание о специальном датчике для совместной работы с сенсорами и модулями iPhone/Apple Watch с целью отслеживания поз и положений туловища пользователя.

Авторы инсайда заявляют, что «яблочники» также пытаются запатентовать решение «Wireless Ear Bud System With Pose Recognition» для отслеживания в онлайн-режиме угла наклона головы пользователя и факта сгибания/разгибания конечностей.

prostomob По материалам:

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