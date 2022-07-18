Apple предложила хакерам рекордное вознаграждение за взлом iPhone — Finance.ua

Apple предложила хакерам рекордное вознаграждение за взлом iPhone Сегодня 12:42 — Фондовый рынок

Apple предложила заплатить рекордные 2 миллиона долларов умельцу, который сумеет взломать режим блокировки iPhone, доступный в iOS 16.

Это крупнейшая награда за выявленные уязвимости, которую когда-либо назначали в отрасли, сообщает портал Gizchina.

Режим блокировки, он же Lockdown Mode, представляет собой режим повышенной защиты пользователя. Он применяется в том случае, если пользователь полагает, что стал жертвой таргетированной слежки, или его айфон заражен вредоносным ПО.

При его включении на смартфоне будут недоступны большинство приложений и веб-сервисов. Также будут заблокированы звонки через FaceTime со странных номеров, а данные iPhone будут заблокированы до тех пор, пока устройство не окажется в руках владельца.

Режим блокировки был впервые анонсирован Apple на конференции WWDC в прошлом месяце. Официальный релиз запланирован на эту осень вместе с «операционкой» iOS 16.

УНІАН По материалам:

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