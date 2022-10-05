Apple хочет нарастить производство AirPods и Beats в Индии — Finance.ua

Apple хочет нарастить производство AirPods и Beats в Индии Сегодня 23:53 — Технологии&Авто

Apple хочет нарастить производство AirPods и Beats в Индии

Американская корпорация Apple ведет переговоры с поставщиками по переносу производства наушников AirPods и Beats в Индию.

Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники.

«Этот шаг является частью постепенной диверсификации Apple из Китая, поскольку компания стремится снизить риск сбоев в цепочках поставок из-за суровой политики страны относительно нулевого распространения COVID-19 и напряженности в отношениях с США» — пишет издание.

По данным трех собеседников Nikkei Asia, знакомых с этим вопросом, Apple ведет переговоры с рядом своих поставщиков об увеличении производства в Индии, в том числе ключевых акустических устройств, уже в следующем году.

Компания, которая собирает iPhone, Foxconn, готовится производить наушники Beats в Индии и надеется со временем производить там также AirPods.

По словам источников, Luxshare Precision Industry и его филиалы, которые уже производят AirPods во Вьетнаме и Китае, также планируют помочь Apple производить популярные беспроводные наушники в Индии.

Однако сейчас Luxshare больше сосредотачивается на своих вьетнамских операциях AirPods и может медленнее ее конкурентов начать производство продуктов Apple в Индии, говорит один из собеседников.

AirPods были одними из первых продуктов Apple, массово производимых за пределами Китая, а производство было перенесено во Вьетнам в 2019 году на фоне последствий торговой войны между США и Китаем.

Ежегодно поставляется более 70 миллионов единиц, уступая только iPhone среди продуктов Apple по объему поставок. Как сообщили источники Nikkei Asia, с прошлого года большинство производства Beats также переместилось во Вьетнам.

Foxconn отказался комментировать эту информацию. Apple и Luxshare не ответили на запрос Nikkei Asia о комментариях.

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Економічна Правда По материалам:

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