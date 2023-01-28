Android 14 будет блокировать устаревшие приложения — Finance.ua

Android 14 будет блокировать устаревшие приложения Сегодня 04:37 — Технологии&Авто

Android 14 будет блокировать устаревшие приложения

Чтобы уменьшить потенциал вредоносного программного обеспечения, Android 14 начнет полностью блокировать установку приложений, ориентированных на устаревшие версии Android.

До этого момента минимальные требования к уровню API применялись только к приложениям, предназначенным для магазина Google Play. А если разработчик хотел создать приложение для более старой версии Android, он мог выложить ее в виде APK-файла для ручной установки.

Однако, согласно недавно опубликованным изменениям в коде , Android 14 сделает требования к API более жесткими, полностью заблокировав установку устаревших приложений. Это изменение не позволит пользователям загружать определенные APK-файлы, а также запретит сторонним магазинам приложений устанавливать устаревшие версии приложений.

Сначала на устройствах с Android 14 будут блокироваться только те приложения, которые ориентированы на особо старые версии Android. Со временем планируется повысить порог до Android 6.0 (Marshmallow), причем Google имеет механизм постепенного повышения. В то же время каждый производитель устройств, скорее всего, сам будет решать, какой порог для устаревших приложений устанавливать и включать ли его вообще.

Блокируя устаревшие программы, Google намерена сдержать распространение вредоносных приложений на Android. Ведь некоторые вредоносные программы намеренно нацелены на более старые версии Android, чтобы обойти определенные средства защиты, которые применяются только к новым программам.

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