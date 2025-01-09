Аналитики называют Shiba Inu и Popcat лидерами для 1000%-ного ралли в январе — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Аналитики называют Shiba Inu и Popcat лидерами для 1000%-ного ралли в январе Сегодня 15:36 — Криптовалюта

Аналитики называют Shiba Inu и Popcat лидерами для 1000%-ного ралли в январе

Аналитики индустрии криптовалют активно обсуждают потенциал некоторых токенов, которые могут принести невероятную прибыль уже в январе. Среди них выделяются Shiba Inu и Popcat, которые, возможно, станут лидерами значительного роста. Смогут ли эти цифровые активы взлететь на 1000%, предоставив инвесторам шанс на существенную прибыль? Криптосообщество с нетерпением ожидает начала нового года, чтобы узнать ответы.

XYZ: Новый тяжеловес в мире мем-монет

Поклонники сходят с ума! XYZ-токен вышел на крипторинг, уничтожая конкурентов — слабые монеты, бесполезные фермы и сомнительные проекты. Как настоящий чемпион, этот первый в своем роде спортивный мем-токен прорвался через медвежий рынок и продолжает набирать обороты. XYZ готов к росту в 75X, оставляя позади таких звезд 2024 года, как BOME и WIF.

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XYZ создает идеальную платформу с использованием отмеченного наградами проекта XYZVerse, признанного лучшим новым мем-проектом. Уникальная концепция объединяет спортивный азарт с энергией мем-культуры. С дорожной картой, включающей развлекательные dApps, XYZ привлекает миллионы спортивных фанатов, готовых присоединиться к действию.

💥 Пропустили суперкросс мем-монет? 💥

XYZ ориентирован на постоянно растущую нишу ставок, чтобы стать лидером среди мем-монет. BOME показал рост в 5000%, а WIF — 1000% за последний год. Теперь это история, потому что XYZ готов взорваться с ростом в 7400% и побить все рекорды.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu демонстрирует смешанные результаты. За последнюю неделю цена снизилась на 1,85%, а за месяц падение составило 22,06%. Тем не менее, за последние шесть месяцев SHIB вырос на 28,73%, что говорит о его устойчивости в долгосрочной перспективе.

Текущий ценовой диапазон SHIB составляет $0,213-$0,2 573. На пути вверх ближайший уровень сопротивления — $0,2 754. Прорыв этого уровня может привести к следующему сопротивлению на $0,3 197. В то же время поддержка находится на уровнях $0,1 868 и $0,1 425. Пробитие этих уровней может сигнализировать о дальнейшем снижении.

Технические индикаторы дают смешанные сигналы:

Индекс относительной силы (RSI): 41,03 — нейтральное состояние.

41,03 — нейтральное состояние. Простая скользящая средняя (SMA): 10-дневная ($0,2 123) немного ниже 100-дневной ($0,2 308).

10-дневная ($0,2 123) немного ниже 100-дневной ($0,2 308). MACD: -2.3246e-7, указывая на медвежий тренд.

Popcat (POPCAT)

Popcat (POPCAT) также переживает ценовые колебания. За последнюю неделю его стоимость снизилась на 21,31%, а за месяц падение составило 50,86%. Тем не менее, за последние шесть месяцев POPCAT вырос на 28,38%, что указывает на возможный потенциал для восстановления.

RSI: 25,07, указывая на перепроданность.

25,07, указывая на перепроданность. Текущий диапазон цен: $0,73-$0,99.

Если токен привлечет новых покупателей, он может протестировать уровень сопротивления $1,11, что эквивалентно росту на 50%. Прорыв выше может привести к следующему сопротивлению на $1,37.

Хотя SHIB и Popcat имеют потенциал, XYZVerse (XYZ) превосходит их благодаря уникальному сочетанию спорта и мем-культуры с целью роста на 20 000%.

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