Аналитики ICU дали прогноз курса на 2025 год — Finance.ua
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Аналитики ICU дали прогноз курса на 2025 год

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Аналитики ICU дали прогноз курса на 2025 год
Аналитики ICU дали прогноз курса на 2025 год, freepik
Курс доллара в течение 2025 года будет умеренно расти. Курс в конце следующего декабря будет несколько ниже 46 гривен за доллар.
Об этом свидетельствует макропрогноз инвесткомпании ICU.
Национальный банк продолжит постепенно ослаблять гривну, темпы будут выше во второй половине 2025 года.
График: ICU
График: ICU
«Обменный курс гривны сейчас полностью зависит от видения НБУ его оптимального уровня, рыночные факторы оказывают очень ограниченное влияние на курсообразование», — отмечают аналитики.
Во время войны устойчивость курса гривны — это производная двух факторов:
  1. желание НБУ поддерживать гривну;
  2. достаточности его ресурсов для этого.
Достаточность ресурсов не вызывает вопросов благодаря щедрой финансовой помощи, которую Украина получает от доноров, начиная с февраля 2022 года. Достаточное фондирование также гарантировано и на 2025 год — его хватит для проведения интервенций НБУ в необходимых объемах. С учетом этого курс гривны будет определяться исключительно дискреционными решениями НБУ.
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«Мы считаем, что НБУ продолжит постепенно ослаблять курс. Ослабление гривны, вероятно, будет минимальным в течение первой половины 2025 года, ведь НБУ будет стараться не создавать новых проинфляционных рисков. Однако после того как инфляция начнет замедляться во второй половине 2025 года, НБУ может разрешить стремительнее ослабление гривны. В общем мы видим девальвацию по результатам полного года не более чем на 10%, а курс в конце следующего декабря несколько ниже 46грн/$ «, — прогнозируют в ICU.

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С учетом этого прогноза курса аналитики ожидают, что доходность гривневых активов будет выше, чем валютных активов в Украине (в валютном эквиваленте).
Таблица: ICU
Таблица: ICU
Напомним, аналитики Dragon Capital прогнозируют ослабление курса до 45 грн/долл. США до конца 2025 года, а среднегодовой курс — на уровне 43 грн/долл. США.
По прогнозу KSE, курс доллара составит:
  • 42.6 грн (конец 2024 года);
  • 48.6 грн (2027).
Согласно прогнозу МВФ, среднегодовой курс гривны по отношению к доллару будет составлять:
  • 2024 год — 41,0 грн/доллар;
  • 2025 год — 45,0 грн/доллар;
  • 2025 год — 46,8 грн/доллар;
  • 2027 год — 48,6 грн/доллар;
  • 2028 год — 50,2 грн/доллар;
  • 2029 год — 51,7 грн/доллар.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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