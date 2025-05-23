АМКУ разоблачил сговор обществ в торгах на закупку комплектующих для Измаильского порта — Finance.ua

АМКУ разоблачил сговор обществ в торгах на закупку комплектующих для Измаильского порта Сегодня 11:36 — Фондовый рынок

АМКУ разоблачил сговор обществ в торгах на закупку комплектующих для Измаильского порта

22 мая 2025 года Антимонопольный комитет Украины принял решение, которым признал, что ООО «Трансморсервис» и ООО «Градиент СВ» совершили сговор при участии в торгах на закупку шпал, клемм, накладок, подложек и др., проведенных ГП «Измаильский морской торговый порт».

Об этом пишет АМКУ

В ходе рассмотрения дела Комитет установил обстоятельства, которые в своей совокупности свидетельствуют, что указанные предприятия на всех стадиях подготовки тендерных предложений были осведомлены об участии каждого из них, осуществляли обмен информацией и согласовывали поведение между собой, благодаря чему конкуренция между ними была устранена.

Поэтому Антимонопольный комитет принял решение, которым признал действия ООО «Трансморсервис» и ООО «Градиент СВ» нарушением конкурентного законодательства, предусмотренным пунктом 4 части второй статьи 6, пунктом 1 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.

За сговор ООО «Трансморсервис» и ООО «Градиент СВ» оштрафованы на общую сумму 2380353 грн.

Напомним, согласно Закону Украины «О публичных закупках», основанием для отказа в участии в процедуре закупки является тот факт, что предприятие (участник) в течение последних трех лет привлекалось к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов тендеров.

С соответствующими сводными сведениями об искажении результатов торгов можно ознакомиться на сайте АМКУ (постоянно обновляется).

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