АМКУ начал проверку причин существенного удорожания яиц — Finance.ua

АМКУ начал проверку причин существенного удорожания яиц Сегодня 06:34 — Казна и Политика

АМКУ начал проверку причин существенного удорожания яиц

Антимонопольный комитет начал проверку существенного удорожания куриных яиц в течение сентября и октября.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Комитет считает, что повышение цен на этот вид продуктов может не иметь объективных оснований, несмотря на тяжелые экономические последствия войны.

Комитет подчеркивает, что общая инфляция и рост индекса потребительских цен на пищевые продукты не коррелируются со стремительным ростом стоимости яиц, а стоимость кормов для кур остается достаточно низкой.

Кроме того, о потере поголовья кур и производственных мощностей комитет уведомил только один производитель — группа компаний «Авангард».

От других участников рынка, в частности Ovostar Union, такая информация не поступала.

«Следовательно, на данный момент в комитете отсутствует информация, подтверждающая наличие объективных факторов для подорожания яиц сразу на 54% за месяц», — резюмировали в АМКУ.

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Економічна Правда По материалам:

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