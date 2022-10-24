АМКУ начал проверку причин существенного удорожания яиц — Finance.ua

АМКУ начал проверку причин существенного удорожания яиц
Антимонопольный комитет начал проверку существенного удорожания куриных яиц в течение сентября и октября.
Об этом сообщается на сайте АМКУ.
Комитет считает, что повышение цен на этот вид продуктов может не иметь объективных оснований, несмотря на тяжелые экономические последствия войны.
Комитет подчеркивает, что общая инфляция и рост индекса потребительских цен на пищевые продукты не коррелируются со стремительным ростом стоимости яиц, а стоимость кормов для кур остается достаточно низкой.
Кроме того, о потере поголовья кур и производственных мощностей комитет уведомил только один производитель — группа компаний «Авангард».
От других участников рынка, в частности Ovostar Union, такая информация не поступала.
«Следовательно, на данный момент в комитете отсутствует информация, подтверждающая наличие объективных факторов для подорожания яиц сразу на 54% за месяц», — резюмировали в АМКУ.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью