Американцы назвали самые надежные современные кроссоверы (фото) — Finance.ua

Американцы назвали самые надежные современные кроссоверы (фото) Сегодня 23:11 — Технологии&Авто

Американские эксперты проанализировали данные о поломках современных кроссоверов и выделили самые надежные модели. Рейтинг опубликовали на сайте Consumer Reports.

Эксперты брали во внимание только те кроссоверы, которые сейчас доступны на североамериканском рынке. Все представленные модели имеют минимальное количество поломок за последний год эксплуатации.

Самые надежные современные кроссоверы:

Mazda CX-9

Большой семиместный кроссовер Mazda CX-9 является одним из самых экономичных автомобилей в своем классе. Эксперты отметили, что модель не впечатляет своей динамикой, но имеет приятное управление.

Главной проблемой Mazda CX-9 остается электроника. Чаще всего из строя выходят камеры и датчики.

Lincoln Corsair

Lincoln Corsair основан на той же платформе, что и Ford Escape. Он более роскошный, чем соплатформенный кроссовер.

Эксперты заявили, что Lincoln Corsair обладает отличной надежностью. Несмотря на это у кроссовера есть проблемы с электроникой. Датчики, камеры и информационно-развлекательная система ломаются чаще всего.

Lexus GX

Большой роскошный внедорожник Lexus GX набрал очень высокий рейтинг надежности. Модель неэкономичная, но может похвастаться высоким качеством сборки.

Единственная проблема, о которой сообщали владельцы — электроника. Информационно-развлекательная система является одной из причин для беспокойства.

Lexus NX Hybrid

Lexus NX Hybrid редко страдает от поломок. Модель оснащается надежным 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который дополнен электромоторами.

У модели нет существенных недостатков по надежности. В основном владельцы сталкивались с падением мощности во время вождения.

Subaru Forester

Subaru Forester зарекомендовал себя как экономичный и практичный кроссовер. Модель также обладает неплохой надежностью.

Владельцы Subaru Forester поделились, что часто сталкивались с проблемами, связанными с электроникой. Чаще всего из строя выходили датчики и камеры авто.

Lincoln Nautilus

Lincoln Nautilus отличается своей экономичностью и низким уровнем шума. В этом заслуга технологичного 2,7-литрового двигателя V6 с двойным турбонаддувом.

Единственные проблемы, о которых рассказали владельцы модели, касались лакокрасочного покрытия. Из-за этого кузов со временем начинает страдать от коррозии.

Lexus RX Hybrid

Гибридная версия кроссовера Lexus RX получила высокий балл за свою надежность. Под капотом установлен 3,5-литровый атмосферный двигатель V6, который работает в паре с тремя электромоторами.

Топливная система кроссовера выходит из строя чаще всего. В некоторых случаях это приводит к остановке двигателя.

Acura RDX

Acura RDX оказался экономичным и быстрым кроссовером. Эксперты также отметили неплохую управляемость и сборку авто.

У кроссовера есть некоторые недостатки, которые касаются электроники и трансмиссии. Коробка передач иногда работает некорректно.

Lexus NX

Бензиновая версия Lexus NX оказалась такой же надежной, как и гибрид. Помимо этого порадовал низкий расход топлива.

Самой распространенной проблемой модели остается не самая лучшая сборка. Иногда кузовные детали могли издавать неприятные звуки при езде.

Ford Escape Hybrid

Гибридный Ford Escape похвалили за неплохие динамические характеристики и экономичность. Двигатель может задействовать только два цилиндра из четырех для снижения расхода топлива.

Главной проблемой автомобиля стала далеко не лучшая сборка салона. Внутри плохая шумоизоляция, а внутренняя отделка часто ломается.

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Фокус По материалам:

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