Альянс Банк предоставил официальный ответ на обвинения в СМИ — Finance.ua

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Альянс Банк предоставил официальный ответ на обвинения в СМИ

Недавно Альянс Банк столкнулся с распространением в СМИ ложной информации о финансовом состоянии и правомерности действий банка. Мы полагаем, что за это время каждый украинец научился отличать правдивую информацию от фейковой, ведь мы настаиваем на опровержении распространенной информации.

Во-первых, стоит отметить, что художественные преувеличения, метафоры и лексика желтой прессы не уместны для профессиональной журналистики, а особенно — в финансовой сфере. Во-вторых, обращаем внимание на аргументацию и ссылки авторов. В большинстве случаев автор «разоблачает» неправомерные действия на основе собственных домыслов и ссылаясь на фейковое издание Luxembourg Herald, уже не раз публиковавшее подставные новости.

«Команда Альянс Банка считает фейковые новости признаком заказанной агрессии против стратегического роста Банка. Мы призываем читать проверенные источники и доверять официальным данным. Соответствующая информация о мониторинге и финансовых учреждениях регулярно обновляется на официальном сайте Национального Банка Украины», — комментирует Юлия Фролова, Председатель Правления Альянс Банка.

Таким образом, с помощью несложных действий каждый из наших клиентов может найти официальные данные по финансовому состоянию Альянс Банка:

по результатам 2021 увеличили размер регулятивного капитала с 0,6 до 1,0 млрд. грн. состоянием на 01.01.2022 года,

чистые активы банка за аналогичный период выросли на +4,1 млрд. грн.,

чистая прибыль банка за год составила 331 млн. грн,

значение CIR — 38%, что согласно данным CASE-Украина вносит Альянс Банк в список самых эффективных банков страны по итогам 2021 года,

результат от операционной деятельности (операционная прибыль) банка составляет 53,5 млн грн по состоянию на 01.04.2022;

на протяжении последнего года (с 01.04.2021 по 01.04.2022) Национальный банк не применял к банку меры воздействия в виде ограничения, остановки или прекращения осуществления отдельных видов операций и отнесения банка к категории проблемных или неплатежеспособных;

банк соблюдает требования, установленные Национальным банком относительно формирования и хранения обязательных резервов банками Украины и филиалами иностранных банков в Украине, и значений экономических нормативов.

По состоянию на 01.06.2022 банк соблюдал все ключевые экономические нормативы, устанавливаемые Национальным банком Украины.

Банк не имеет никаких партнеров в россии, напротив — мы предпочли многолетнее партнерство с известными международными организациями и рейтинговыми агентствами. В частности, сотрудничество с IFC с 2018 года в таких инвестиционных и консультационных проектах: «Финансирование МСП Украины», «Глобальная программа торгового финансирования (GTFP)», «Аграрные расписки в Украине», IFC DigiLab. Мы также продолжаем сотрудничество в программе совместных проектов Украины и Европейского инвестиционного банка «Основной кредит для МСП и компаний со средним уровнем капитализации» и «Основной кредит для аграрной отрасли — Украина».

Альянс Банк активно развивается согласно собственной долгосрочной стратегии, что было замечено авторитетными украинскими учреждениями:

Мы являемся лидером рынка банковских гарантий в системе Prozzoro с 2018 года. За прошлый год мы выдали более 17,9 тыс. банковских гарантий на 13 млрд. грн. и планируем в дальнейшем оставаться одним из ведущих банков в данной сфере.

Получили награду «Лидер динамического кредитования за 10 лет» от НАБУ за самые быстрые кредиты для предпринимателей.

Получили знаки отличия «Лучший SME Bank» и «Банк № 1 по кредитным программам для аграриев» среди украинских банков на «БАНК ГОДА — 2021».

Подтвердили высокие кредитные рейтинги (как международный от S&P на уровне B-/B, так и от украинского РА «Рюрик» на уровне uaAAA).

Также следует отметить, что, в соответствии с Постановлением Национального банка Украины от 24.02.2022 № 22 «Об особенностях поддержания ликвидности банков в период действия военного положения», Банк имеет возможность привлечь дополнительное рефинансирование , объем которого определяется исходя из 30% остатков средств физических лиц по состоянию на 23.02.2022, то есть в объеме 0,5 млрд. грн. На текущий момент банк не нуждается в дополнительном финансировании и соответственно указанной возможностью не воспользовался.

Сегодня Альянс Банк продолжает реализовывать стратегию развития по заданным направлениям. Банк активно участвовал в государственной программе помощи аграриям в проведении посевной кампании в 2022 году и профинансировал сельхозпроизводителей на 353,8 млн. грн., возобновил кредитование субъектов малого и микробизнеса.

«Кроме этого, мы проводим сотрудничество с международными финансовыми компаниями в целях финансирования клиентов МСБ в аграрной отрасли и области альтернативной энергетики, внедрения ресурсосберегающих технологий. Активно развиваем международные связи, оставаясь лидером на рынке гарантийных операций, расширяя уже существующие возможности посредством внедрения торгового финансирования и поддержки экспортеров/импортеров продукции», — резюмирует Юлия Фролова.

Альянс Банк По материалам:

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