Актуальный график отключений света в Киеве — Finance.ua

Актуальный график отключений света в Киеве
В Киеве во вторник, 25 октября, снова начались стабилизационные отключения электроэнергии для предотвращения аварий.
Об этом сообщает КГГА.
ДТЭК «Киевские электросети» предоставляет упрощенный график отключений.
График можно посмотреть здесь.
Получать информацию о возможных отключениях электроэнергии в столице можно через чат-бот YASNO.
Напомним, для стабилизации работы энергосистемы Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины.
Ранее говорилось о том, что дефицит мощности в системе, то есть недостаток электроэнергии, возникший и наблюдающийся сейчас в Украине из-за постоянных обстрелов россией объектов энергетики в последние недели, никак не повлияет на Европу.
Справка Finance.ua:
- В некоторых городах Украины возьмутся за нарушителей экономии электричества. Санкции готовятся применять в Тернопольской области, Полтаве и Кривом Роге. Об этом официально сообщили местные власти.
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