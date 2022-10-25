Актуальный график отключений света в Киеве — Finance.ua

Актуальный график отключений света в Киеве Сегодня 11:00 — Энергетика

Актуальный график отключений света в Киеве, Reuters

В Киеве во вторник, 25 октября, снова начались стабилизационные отключения электроэнергии для предотвращения аварий.

Об этом сообщает КГГА

ДТЭК «Киевские электросети» предоставляет упрощенный график отключений.

Получать информацию о возможных отключениях электроэнергии в столице можно через чат-бот YASNO.

Напомним, для стабилизации работы энергосистемы Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины.

Ранее говорилось о том, что дефицит мощности в системе, то есть недостаток электроэнергии, возникший и наблюдающийся сейчас в Украине из-за постоянных обстрелов россией объектов энергетики в последние недели, никак не повлияет на Европу

Справка Finance.ua:

В некоторых городах Украины возьмутся за нарушителей экономии электричества. Санкции готовятся применять в Тернопольской области, Полтаве и Кривом Роге. Об этом официально сообщили местные власти.

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