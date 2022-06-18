Активы группы компаний российской Татнефти передали АРМА — Finance.ua

Активы группы компаний российской Татнефти передали АРМА

Сегодня 09:48 — Казна и Политика

Активы группы компаний российской Татнефти переданы Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования.

По информации ГБР, 31 мая в рамках уголовного производства получены определения следственного судьи о наложении арестов на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний, основанных российской нефтяной компанией «Татнефть», поставляющей нефтепродукты для нужд подразделений министерства обороны российской.

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«В настоящее время арестовано 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей. Только стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 миллионов гривен», — проинформировали в ведомстве.

ГБР продолжает досудебное расследование по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины о финансировании действий, совершаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщалось, в Киеве правоохранители арестовали более 17 млн грн денежных средств и корпоративные права на более 3 млн грн, принадлежащих белорусской нефтяной компании.

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